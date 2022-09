"Kobieta wojownik": Liderem północnoamerykańskiego box-office'u

Wiele wskazuje na to, że kończy się prognozowany już dużo wcześniej najsłabszy okres dla kin, który przypadł na przełom lata i jesieni. W miniony weekend wszystkie wyświetlane w Ameryce Północnej filmy zarobiły 48,5 miliona dolarów. Choć to jeden z najgorszych wyników kasowych w tym roku, to jest lepszy o 13 proc. od sumy zysków z poprzedniego weekendu. Na pierwszym miejscu zameldowała się premiera, film "Kobieta wojownik" z Violą Davis w roli głównej.

Zdjęcie Viola Davis w filmie "Królowa wojownik" / UIP / materiały prasowe