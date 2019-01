"Kler" na DVD i Blu-Ray

6 lutego do sprzedaży na płytach DVD i Blu-Ray trafi "Kler" Wojciecha Smarzowskiego, czyli film, który w polskich kinach bił rekordy popularności.

Wersję filmu na DVD będzie można kupić z dodatkiem w formie 24 stronicowej książki w twardej oprawie.



Płyty DVD i Blu-ray będą zawierać audiodeskrypcję dla osób niewidzących oraz polskie napisy dla osób niesłyszących. Na nośnikach znajdzie się także wersja z angielskimi napisami.

Niesłabnące zainteresowanie produkcją sprawiało, że "Kler" już od momentu premiery, czyli od 28 września 2018 roku, pobił w naszym kraju wszystkie możliwe rekordy. Film zanotował kolejno: najlepszy weekend otwarcia w historii, numer jeden zeszłorocznego box office, a po zaledwie czterech tygodniach od premiery przebił wynik "Quo Vadis" i stał się największym kinowym przebojem XXI wieku w Polsce i trzecim - po "Ogniem i mieczem" i "Panu Tadeuszu" - filmem z najlepszym wynikiem oglądalności po 1989 roku. Ostatecznie obejrzało go w kinach ponad 5 milionów widzów!



Wielkie sukcesy film Smarzowskiego odnosił również poza granicami Polski. Obraz, o którym rozpisywały się prestiżowe zachodnie media, na czele z " Le Monde", "The New York Times" i "The Guardian", tylko w premierowy weekend w Wielkiej Brytanii i Irlandii zarobił 1,32 miliona dolarów i z miejsca zdobył status najlepszego otwarcia w historii polskiego kina wyświetlanego za granicą.



Był to dopiero początek zagranicznych triumfów "Kleru". Przypomnijmy, że dzieło Smarzowskiego zostało sprzedane do imponującej liczby terytoriów, obejmujących kraje Europy (Austria, Niemcy, Belgia, Holandia, Luksemburg, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Islandia, Norwegia, Szwecja) oraz Ameryki Północnej (Kanada i USA).

Bohaterami "Kleru" jest trzech księży. Lisowski (Jacek Braciak) jest pracownikiem kurii w wielkim mieście i robi karierę, marząc o Watykanie. Problem w tym, że na jego drodze staje arcybiskup Mordowicz (Janusz Gajos), pławiący się w luksusach dostojnik kościelny, używający politycznych wpływów przy budowie największego sanktuarium w Polsce...



Drugi z księży - Trybus (Robert Więckiewicz) w odróżnieniu od Lisowskiego jest wiejskim proboszczem. Sprawując posługę w miejscu pełnym ubóstwa, coraz częściej ulega ludzkim słabościom. Niezbyt dobrze wiedzie się też Kukule (Arkadiusz Jakubik), który - pomimo swojej żarliwej wiary - właściwie z dnia na dzień traci zaufanie parafian. Wkrótce historie trójki duchownych połączą się, a wydarzenia, które będą mieć miejsce, nie pozostaną bez wpływu na życie każdego z nich.