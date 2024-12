"Kleks i wynalazek Filipa Golarza": Co nas czeka?

W drugiej części losy Akademii Pana Kleksa i jego uczniów stają się bardziej skomplikowane niż kiedykolwiek wcześniej. Profesor Kleks opuszcza magiczny świat, by zmierzyć się z rzeczywistością, a jego miejsce w Akademii zajmuje ptak Mateusz. Tymczasem wynalazek Filipa Golarza staje się zagrożeniem dla świata dziecięcej wyobraźni. Widzowie mogą spodziewać się emocjonującej opowieści, która poruszy zarówno młodszych, jak i starszych odbiorców.

W swojej pierwszej dużej roli, na wielkim ekranie pojawia się Katarzyna Nosowska, jedna z najbardziej rozpoznawanych postaci sceny muzycznej.

Kolejny już raz filmowi towarzyszy niesamowita ścieżka muzyczna. Projekt wsparli najlepsi wykonawcy młodego pokolenia, a pierwszy singiel w wykonaniu Sobel i Sanah jest już dostępny.

Miłośnicy "Akademii Pana Kleksa" już 6 grudnia będą mogli kupić bilety na przedpremierowe pokazy filmu, które startują 25 grudnia. Oficjalna premiera "Kleksa i wynalazku Filipa Golarza" nastąpi 10 stycznia 2025 roku, wprowadzając widzów w nową, zaskakującą i poruszającą odsłonę świata wyobraźni.



Wyobraźnia kontra technologia

"Kleks i wynalazek Filipa Golarza" to wyjątkowa podróż do świata wyobraźni, gdzie każde zdobyte doświadczenie i umiejętność mogą stanowić broń w walce z nadchodzącym złem. Tym razem Profesor Kleks jest zmuszony do powrotu do rzeczywistości i skonfrontowania się z technologią, która zagraża marzeniom dzieci, podczas gdy w Akademii jego miejsce czasowo zajmuje wierny ptak Mateusz.

Historia pełna jest niezwykłych pytań: czy miłość Ady Niezgódki do robota Alberta może przywrócić mu ludzkie serce? Czy wynalazek Filipa Golarza - kuszący dzieci wizją życia bez wyobraźni - na zawsze zmieni ich sposób myślenia? I czy fantazja ma jeszcze siłę, by pokonać nowoczesną technologię?

W rolach głównych zobaczymy Tomasza Kota w roli Ambrożego Kleksa, Antoninę Litwiniak w roli Ady Niezgódki, Konrada Repińskiego - Albert. W rolę tytułowego Filipa Golarza wciela się Janusz Chabior, a akademii popilnuje Sebastian Stankiewicz jako ptak Mateusz.

Scenariusz filmu, na którego podstawie reżyser Maciej Kawulski mógł stworzyć bajkowy świat "Kleksa i wynalazku Filipa Golarza", napisali Krzysztof Gureczny oraz Agnieszka Kruk. Za produkcję filmu odpowiada OPEN MIND PRODUCTION, a za dystrybucję NEXT FILM.