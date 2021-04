Klaudia Halejcio wybrała imię dla swojej pierwszej córki! Aktorka zainspirowała się... szkolną lekturą!? "Nie znamy nikogo, kto by się tak nazywał" - przyznaje.

Dokładnie 14 lutego Klaudia Halejcio podzieliła się z fanami radosną nowiną. Aktorka już za kilka miesięcy powita na świecie swoją pierwszą pociechę! Na jej Instagrama trafiły wówczas urocze zdjęcia z partnerem, które gwiazda opatrzyła poruszającym opisem: "Na taką role czekałam całe życie! To niesamowite, jaka jestem szczęśliwa! Chyba nawet nie potrafię ubrać tego w słowa, by wyrazić swoje szczęście!!!".



Niedawno aktorka znana z takich polskich produkcji jak "Złotopolscy", "Pierwsza miłość" czy "Hotel 52" zdradziła płeć swojego dziecka. Jak się okazuje, gwiazda i jej ukochany oczekują córki.



Hajecio końcem marca prosiła fanów o pomoc w wyborze imienia. Gwiazda zastanawiała się między innymi, czy powinno ono pasować do nazwiska.



Teraz, jak podaje magazyn "Party", przyszli rodzice podjęli już decyzję. 30-latka zdradziła, jakie imię dostanie jej córeczka. Jest oryginalne i inspirowane szkolną lekturą.



"W końcu je znalazłam. Nasza córka będzie mieć na imię Nel. Nie znamy nikogo, kto by się tak nazywał, a moja mama przyznała, że nawet do szkoły, w której pracowała, nigdy nie chodziła żadna Nel" - przyznała gwiazda w rozmowie z "Party".

Aleksandra Biłas