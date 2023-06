"Pomysł na agencję reklamową wziął się tak naprawdę z mojej aktywności w social media. Od lat współpracuję z wieloma markami, agencjami, wydawcami" - opowiada Klaudia Halajecio . "Od lat sama opracowuję całe zlecenie, które dostaję. Wszyscy myślą, że marki dają mi szczegółowy scenariusz, określają dokładnie, jak ma wyglądać post czy stories z promocją produktu, gdzie mam zrobić zdjęcia itp. Tak jednak nie jest. Dostaję wytyczne, czego oczekuje marka, co ma się pojawić, co nie i dopiero sama tworzę cały kontent. Chcę, żeby te reklamy były inne, zabawne, wciągające. Możesz wejść w interakcję z odbiorcą, możesz naprawdę wpłynąć na to, że kupi twój produkt, a nie konkurencji" - dodaje.

Reklama

Klaudia Halejcio postanowiła założyć własną agencję reklamową, jednak nie zamierza działać sama. Zaangażowała zespół specjalistów, którzy mają skutecznie obsługiwać ruch online i osiągać wyniki sprzedaży oczekiwane przez klienta. By zbudować skuteczny digital marketing, pozyskała skutecznych marketingowców od tzw. content marketingu i social media.

Biznesowym wspólnikiem aktorki jest jej narzeczony Oskar Wojciechowski.

Klaudia Halejcio i Oskar Wojciechowski: Maja agencję reklamową

"Zdecydowaliśmy się z Oskarem połączyć wiedzę i doświadczenie. Oskar od lat działa w branży, skupiając się na kampaniach mailingowych i display. Ma dostęp do bazy danych obejmującej ponad 10 milionów unikatowych kontaktów, które zgromadził samodzielnie i z pomocą współpracujących wydawców. Pozwala nam to na realizację kampanii mailingowych dla wielu branż. Dzisiaj prowadzimy mailingi dla branży motoryzacyjnej, deweloperskiej, modowej czy marketów budowlanych. Jesteśmy w stanie przygotować kampanie dla każdej branży" - zapewnia Klaudia Halejcio.

Instagram Rolka Rozwiń

Agencja oferuje nie tylko realizację kampanii mailingowej czy display, ale również ich kompleksowe opracowanie - projektowanie kreacji, efektywne wdrożenie, analiza targetu i wyników na potrzeby przyszłych działań. Zweryfikowane bazy danych, atrakcyjne stawki oraz wysoki współczynnik konwersji przykuwają uwagę branży.

Sama agencja zapewnia, że nie ogranicza swoich usług do polskiego rynku. Ma o wiele większe ambicje i możliwości pozwalające na realizacje kampanii w innych krajach Europy. Ostatnio podejmowała współpracę z klientami z Czech, Węgier, Chorwacji czy Hiszpanii, korzystając z sieci afiliacyjnych.