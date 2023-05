"Klątwa Kopciuszka": Powstaje nowy krwawy horror

Jak informuje portal "Bloody Disgusting", twórcy filmu "Cinderella’s Curse" mają bardzo ambitny plan. Choć prace na planie rozpoczną w czerwcu tego roku, to premiera została zaplanowana już na październik, czyli w najlepszym dla horrorów okresie przed Halloween. Produkcją filmu i jego dystrybucją zajmą się firmy ChampDog Films oraz ITB Studios.

Scenariusz filmu "Cinderella’s Curse" napisał Harry Boxley ("Easter Bunny Massacre: The Bloody Trail"), a jego reżyserią zajmie się Louisa Warren, która w swym bogatym dorobku ma m.in. pięć części horroru o Wróżce Zębuszce. W tytułową postać wcieli się Kelly Rian Sanson, a role przyrodnich sióstr przypadły w udziale Myi Brown oraz Lauren Budd. Macochę zagra Danielle Scott, a wróżkę chrzestną Chrissie Wunna.

Reklama

"Klątwa Kopciuszka": O czym opowie film?

Choć o horrorze o Kopciuszku wiadomo niewiele, wydaje się, że będzie to niskobudżetowa produkcja niewysokich lotów, podobnie jak film " Puchatek: Krew i miód ". Wskazują na to choćby dotychczasowe dokonania reżyserskie Louisy Warren. Dość powiedzieć, że wg serwisu IMDb, pracuje ona obecnie nad... 23 filmami. Wśród nich są takie tytuły jak m.in. "Mountain Shark" ("Górski rekin"), "Aliens Return" ("Powrót obcych"), "Curse of Humpty Dumpty 3" ("Klątwa Wańki Wstańki 3"), "Pigman" ("Świnioczłowiek") czy "Legend of Lizard Man" ("Legenda Człowieka Jaszczurki").

Na liście jej aktualnych projektów jest też film "Cinderella’s Massacre" ("Kopciuszkowa masakra"), ale nie wiadomo, czy ma on coś wspólnego z powstającym właśnie "Cinderella’s Curse".

Kubuś Puchatek zapoczątkował nowy trend

Film Louisy Warren to jedna z kilku produkcji, które wkrótce powiększą listę krwawych wersji znanych bajek dla dzieci. Specjalistą od takich horrorów stał się ostatnio Rhys Frake-Waterfield , twórca wspomnianego filmu "Puchatek: Krew i miód".

Reżyser zapowiedział niedawno, że nakręci kontynuację tego slashera, a oprócz tego pracuje też nad filmami "Peter Pan's Neverland Nightmare" ("Piotrusia Pana Koszmar z Nibylandii") oraz "Bambi: The Reckoning" ("Bambi: Dzień sądu").

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Puchatek: Krew i miód" [trailer] materiały prasowe

Zobacz też:

Natalie Portman w odważnych słowach o podwójnych standardach w Cannes

"A Real Pain": Kieran Culkin nie chciał zagrać w filmie, bo jest kręcony w Polsce