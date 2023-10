Fabuła była oparta na publikowanej w "Przekroju" w latach 1979-1980 noweli "Hobby doktora Travena". Jej autorem, ukrywającym się pod pseudonimem Robert F. Stratton, był Wiesław Górnicki — dziennikarz, podróżnik, działacz polityczny i autor wystąpień generała Wojciecha Jaruzelskiego.

Reżyserem filmu został Marek Piestrak. W czasach, gdy większość twórców kręciła Kino Moralnego Niepokoju, on skupił się na filmach gatunkowych. Chociaż pełnił funkcję drugiego reżysera przy "Mecie" Antoniego Krauze i "Bliźnie" Krzysztofa Kieślowskiego, na swój debiut wybrał "Test pilota Pirxa" według Stanisława Lema. Później zrealizował też horror pod tytułem "Wilczyca".

Reklama

Zdjęcie Krzysztof Kolberger i Ewa Sałacka w filmie "Klątwa Doliny Węży" / materiały prasowe

Filmy te, kiedyś wyróżniające się spośród polskich premier, dziś mogą niezamierzenie bawić, przede wszystkim z powodu umownej realizacji i kiczowatych efektów specjalnych. Piestrak jest jak najbardziej świadomy tego faktu. Spytany o to, stwierdził, że pracował w określonym czasie — epoce moralnego niepokoju, w której kręcenie rozrywki było naprawdę trudne.

Reżyserowi udało się skompletować świetną obsadę. W sinologa Jana Tarnasa wcielił się Krzysztof Kolberger, a towarzyszącą mu dziennikarkę Christine Jaubert zagrała Ewa Sałacka. Z kolei Roman Wilhelmi otrzymał rolę komandosa Bernarda Travena. Obsadę uzupełniali Leon Niemczyk i Henryk Bista.

Zdjęcie Roman Wilhelmi i Krzysztof Kolberger w filmie "Klątwa Doliny Węży" / materiały prasowe

"Klątwa Doliny Węży": Spielberg "po polsku"

"Klątwa doliny węży" była polsko-radziecką koprodukcją zapatrzoną w amerykańskie gatunki, do której zdjęcia powstawały między innymi w Wietnamie. Na miejscu okazało się jednak, że nikt nie przewiezie ekipy filmowej do dżungli w celu realizacji filmu. Reżyser i operator Ryszard Lenczewski (lata później nominowany do Oscara za "Idę" Pawła Pawlikowskiego) musieli się uciec do różnych zabiegów, by uatrakcyjnić obraz. W tym celu przed obiektywem umieszczone sztuczne liście, mające robić za gąszcz dżungli.

Piestrak utrzymywał, że nie znał serii o Indianie Jonesie, gdy kręcił "Klątwę Doliny Węży". W rozmowie z Marcinem Zembrzuskim w 2014 roku, dlaczego jego produkcja nie mogła równać się z filmem Spielberga. Wskazał na scenę, w której Ewa Sałacka zwisa nad przepaścią ze znajdującego się nad nią mostu. Według niego Amerykanie kręcili podobną przez dwa tygodnie — najpierw w plenerze, a później w studio i przy pomocy makiet mostu. Natomiast ekipa "Klątwy..." dowiedziała się na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć, że ma na realizację trzy godziny i nie ma co liczyć na asekurację.

Zdjęcie Ewa Sałacka w filmie "Klątwa Doliny Węży" / materiały prasowe

"Ta cudowna dziewczyna [Sałacka] poświęca się i naprawdę wisi na rękach nad przepaścią. Obok leży kaskader, żeby ją złapać, gdy nie da rady dłużej się utrzymać. I tak wyszło nam to nieźle. Spielberg z Kamińskim w takich warunkach też by więcej nie wycisnęli" - wspominał reżyser.

"Klątwa Doliny Węży": Synonim złego kina?

Mimo kiepskiego poziomu realizacji "Klątwa Doliny Węży" okazała się sukcesem frekwencyjnym. W Polsce zobaczył ją milion widzów, w Związku Radzieckim 25 milionów. Jak wspominał reżyser w rozmowie ze Stopklatką, tamtejsi aktorzy dziękowali mu za udział w filmie. Otrzymali za niego olbrzymie tantiemy, a także propozycje kolejnych ról. Film nie trafił jednak do oficjalnej dystrybucji w Wietnamie. Chcący go zobaczyć musieli trafić na jeden z nielegalnych pokazów. Władze kraju uznały bowiem, że jest on za bardzo... amerykański.

Zdjęcie Kadr z filmu "Klątwa Doliny Węży" / materiały prasowe

Po latach film Piestraka pojawia się regularnie w zestawieniach najgorszych polskich filmów w historii. To od jego tytułu swą nazwę wzięły Węże — polskie antynagrodę filmowe, przyznawane od 2012 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że "Klątwa..." po latach dorobiła się statusu filmu tak złego, że aż dobrego, a wielu widzów z chęcią wraca do tego kuriozum, starającego się powielić standardy amerykańskiego kina przygodowego.