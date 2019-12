"Kłamstewko": Czarny koń Oscarów?

Jeden z najlepszych filmów tego roku, z rewelacyjną Awkwafiną w roli głównej, to czarny koń zbliżających się Oscarów, który z pewnością namiesza w tegorocznym sezonie nagród. Zobaczcie polski zwiastun filmu i przekonajcie się, że w rodzinie wszelkie tajemnice są… dozwolone! „Kłamstewko” w kinach od 7 lutego!

"Kłamstewko" trafi na ekrany polskich kin 7 lutego /materiały dystrybutora

Kłamstewko" to pełna wdzięku, serca, humoru i wzruszeń opowieść o rodzinie, która decyduje się ukryć przed ukochaną babcią informację o jej stanie zdrowia i odwiedzić ją tłumnie pod pretekstem absurdalnie wielkiego, hucznego wesela jednego z kuzynów. W roli głównej zobaczymy rewelacyjną Awkwafinę, wschodzącą gwiazdę Hollywood, która swoim występem zachwyciła świat i jest jedną z faworytek do zdobycia Oscara dla Najlepszej Aktorki Pierwszoplanowej.

Reklama

Reżyserka filmu Lulu Wang opowiedziała historię swojej rodziny opartą na prawdziwym kłamstwie. Żyjąc na pograniczu dwóch kultur, chińskiej i amerykańskiej, sama przed laty uwikłana została w rodzinną intrygę pełną tajemnic i niedopowiedzeń, ale też wielu wzruszających i zabawnych momentów. Korzystając ze swoich doświadczeń, napisała rewelacyjny scenariusz, który zgarnął już prestiżowe wyróżnienia i za który ma szansę zostać nominowana do Oscara w kategorii Najlepszy Scenariusz Oryginalny.

Nie wszyscy wiedzą, że mało brakowało, a film Wang w ogóle by nie powstał. Reżyserka, której zależało, aby historię osadzić w społeczności chińskich imigrantów, przez lata słyszała "nie" - kolejni producenci przekonywali ją, że jedynym sposobem, aby projekt dostał szansę realizacji, jest zatrudnienie białych aktorów. Wang była jednak nieugięta. Kiedy podzieliła się swoją historią w ramach podcastu "This American Life", tematem zainteresował się hollywoodzki multitalent Chris Weitz - producent ("Samotny mężczyzna"), reżyser ("Był sobie chłopiec") i scenarzysta ("Łotr 1: Gwiezdne wojny - historie"). Później z projektem związała się Awkwafina, raperka i aktorka komediowa, która podbiła serca publiczności w "Bajecznie bogatych Azjatach" czy "Ocean's 8", a dzięki roli u Wang jest jedną z faworytek do zdobycia Oscara dla Najlepszej Aktorki Pierwszoplanowej.

Za kampanię oscarową filmu i dystrybucję w Stanach Zjednoczonych odpowiada A24, studio, które wprowadziło do amerykańskich kin m.in. "Moonlight", "The Lighthouse", "Lady Bird" czy "The Florida Project". Podczas weekendu premierowego film Lulu Wang zanotował najlepsze pod względem liczby widzów na ekran otwarcie w amerykańskich kinach w tym roku, pokonując nawet najnowszą superprodukcję z serii "Avengers"!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Kłamstewko" [trailer] materiały dystrybutora

"Kłamstewko" od pierwszych pokazów zachwyciło widzów i krytyków, a David Fear, dziennikarz "The Rolling Stone" uznał je za jeden z najlepszych filmów, jakie widział. Reżyserce udało się uchwycić w swoim filmie chwytający za serce, przejmujący, ale i pełen humoru rodzinny portret, w którym każdy z nas może się przejrzeć. "Ten film zdobędzie Oscara!“ - przekonuje "The New York Times". "Jeden z najlepszych filmów tego roku" - twierdzą zgodnie "IndieWire" i "Independent", a wtóruje im "The Wall Street Journal": "Ten film podbije wasze serca!".