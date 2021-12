Kit Harington , a w zasadzie Christopher Catesby Harington urodził się 26 grudnia 1986 w Londynie. Jest synem Deborah Jane z domu Catesby, która jest dramaturgiem oraz przedsiębiorcy Davida Haringtona. W 2008 ukończył Royal Central School of Speech and Drama przy Uniwersytecie Londyńskim. Początkowo chciał zostać dziennikarzem.

W 2008 roku dostał angaż do roli Alberta w adaptacji "War Horse", która była wystawiana przez Royal National Theatre. Sztuka otrzymała dwie nagrody Laurence Oliver Award i przyniosła aktorowi pewną rozponawalność.



Kit Harington: "Gra o tron"

Przełomowym momentem w karierze aktora był angaż do serialu "Gra o tron". Wcielił się w postać Jona Snowa.



Za tę rolę otrzymał w 2012 nominację do Saturna w kategorii najlepszy drugoplanowy aktor telewizyjny. Z kolei w 2016 został nominowany do Nagrody Emmy w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym.

Zdjęcie "Gra o tron", sezon 1. / Image supplied by Capital Pictures/EAST NEWS / East News

Zdjęcie Kadr z ostatniego sezonu serialu "Gra o tron" / HBO/Ferrari Press/East News / East News

Serialowa adaptacja "Pieśni lodu i ognia" George'a R. R. Martina była jedną z najpopularniejszych i najbardziej docenianych telewizyjnych produkcji ostatnich lat, liczy osiem sezonów.

"Gra o tron": Krępujące sceny

W ostatnim odcinku siódmego sezonu dowiedzieliśmy się, że postać grana przez Haringtona - Jon Snow - tak naprawdę nazywa się Aegon Targaryen. Jest on więc bratankiem Daenerys Targaryen, w którą wciela się Emilia Clarke . Nie przeszkodziło to oczywiście, by w końcowym odcinku para dostała do zagrania namiętne sceny.

Harington przyznał w wywiadzie, że razem z Clarke czuli się w zaistniałej sytuacji co najmniej niezręcznie.

Zwykle jest tak, że przychodzisz na plan i dopiero wtedy poznajesz się z aktorką, z którą masz grać. Możecie więc zbudować od zera jakąś chemię między sobą. Ale jeśli kogoś znasz przez siedem lat i dzielisz z tą osobą tę niesamowitą, wspólną podróż... Oboje zaczęliśmy przez to panikować wyznał.

"Pytałem 'Jak powinno wyglądać seksualne napięcie w tej scenie?', a ona na to: 'Przestań gadać o seksualnym napięciu!'" - zdradził aktor.



"Mówiłam 'Możesz przestać? Pokaż mi jakieś seksowne oczka, a nie mów tyle o tej całej seksualnej chemii'" - dodała rozbawiona Clarke.



Zdjęcie Kit Harington i Emilia Clarke / 0000001/Reporter / East News

Już niebawem zobaczymy od dawna wyczekiwany finałowy sezon serialu "Gra o tron". Premierowy odcinek ósmej serii zadebiutuje na antenie polskiego HBO 15 kwietnia 2019 roku.

Kit Harington: Problemy psychiczne

Rola charyzmatycznego Jona Snowa w serialu "Gra o tron" jest niewątpliwie najważniejszą pozycją w aktorskim portfolio Kita Haringtona. Występ w produkcji, która zdołała pobić wszelkie rekordy popularności i zdobyć ogromne uznanie zarówno widzów, jak i krytyków, sprawił, że nieznany szerszej widowni brytyjski aktor teatralny z miejsca stał się jedną z najbardziej rozpoznawalnych gwiazd szklanego ekranu.

Telewizja HBO przygotowuje kolejny prequel "Gry o tron"



Harington musiał jednak zapłacić dość wysoką cenę nagłej sławy. Jak ujawnił, goszcząc w podcaście "The Jess Cagle Show", praca nad kultową serią była na tyle stresująca, że ucierpiało na tym jego zdrowie psychiczne.

Szczerze mówiąc, przechodziłem przez pewne problemy ze zdrowiem psychicznym podczas kręcenia serialu i po jego zakończeniu. Cieszę się, że zrobiłem sobie później roczną przerwę od grania, żeby się wyleczyć i skupić na sobie. Traktowałem tę pracę niezwykle poważnie, a była bardzo stresująca. To był koszt, który musiałem ponieść wyznał aktor.

I podkreślił, że mimo kłopotów zdrowotnych występ w produkcji uznaje za cenne doświadczenie. "Nie zmienia to faktu, że jestem dumny, że mogłem być częścią czegoś tak wyjątkowego. Trzymam kciuki za powstające spin-offy serii. Na pewno będę je oglądać" - dodał aktor.



Harington nie omieszkał wspomnieć, że "Gra o tron" odmieniła nie tylko jego karierę, ale i życie prywatne, za co jest ogromnie wdzięczny. To właśnie na planie serialu rozkwitło wszak uczucie między nim, a wcielającą się w nieustraszoną Ygritte Rose Leslie, z którą latem 2018 roku wziął ślub. Niespełna rok temu na świat przyszło ich pierwsze dziecko.



To tutaj poznałem moją żonę. Można powiedzieć, że mój syn jest bezpośrednim rezultatem "Gry o tron". Wciąż mam wspaniałych przyjaciół, którzy pojawili się w moim życiu dzięki serialowi. Wszelkie trudności warte były więc tego, co otrzymałem w prezencie zaznaczył aktor.

Zdjęcie Kit Harrington i Rose Leslie pobrali się w Szkocji w 2018 roku. / Mark R. Milan/GC Images / Getty Images

Zdjęcie Kit Harrington i Rose Leslie w 2021 roku / Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images / Getty Images

Kit Harington na dużym ekranie

W filmie zadebiutował w 2012 roku rolą Vincenta w "Silent Hill: Apokalipsa" Za tę rolę został nagrodzony tytułem "aktora roku" w ramach nagród Young Hollywood Awards w 2013.

W 2014 roku wystąpił w filmie Paula W.S Andersona "Pompeje" . Wcielił się w niewolnika Milo walczącego z czasem, by uratować życie swej przeznaczonej innemu (Kiefer Sutherland) ukochanej (Emily Browning).

Kit Harington na planie często bywał fizycznie poturbowany, a w jednej ze scen walki na miecze złamał sobie palec . Aby być wiarygodnym w licznych scenach walki w przerwie pomiędzy poszczególnymi scenami musiał podnosić ciężary, ażeby mieć nieustannie napięte mięśnie i w ten sposób wyglądać na silniejszego od wszystkich kaskaderów, z którymi walczy w filmie.

W tym samym roku zobaczyć mogliśmy go w produkcji "Siódmy syn" , a w 2017 zagrał jedną z głównych ról w miniserialu "Spisek prochowy" , którego był współtwórcą. Ostatnio wystąpił m.in. w filmie "Eternals" .

