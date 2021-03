Kinowy debiut córki Eddiego Murphy'ego

Rola w „Księciu w Nowym Jorku 2” jest debiutem filmowym córki Eddiego Murphy’ego, Belli, która w tej produkcji zagrała - tu bez zaskoczeń – córkę głównego bohatera. Gwiazdor podkreśla jednak, że nie załatwił jej tej roli. Bella musiała wziąć udział w castingu.

Reklama

Bella Murphy w "Księciu w Nowym Jorku 2” /Amazon Prime /materiały prasowe

Już 5 marca na platformie streamingowej Amazon Prime swoją premierę będzie miała nowa komedia z Eddiem Murphym w roli głównej, zatytułowana "Coming 2 America". To długo oczekiwany sequel jednego z hitów z udziałem Murphy’ego - "Księcia w Nowym Jorku" (1988). Tym razem Akeem, jako nowo koronowany król bogatego afrykańskiego państwa Zamunda, wyrusza do Nowego Jorku, by odnaleźć tam swojego nieślubnego syna, a zarazem następcę tronu.



W obsadzie "Coming 2 America" pojawia się wielu aktorów z pierwszej części, m.in. Arsenio Hall, który kontynuuje wątek Semmiego, przyjaciela Akeema. Ale jest też kilka nowych, ciekawych twarzy. Wśród nich jest Bella Murphy, 18-letnia córka Eddiego Murphy. Wciela się ona w księżniczkę Ommę, jedną z trzech córek Akeema.



W telewizyjnym show "Good Morning America" Eddie dał jasno do zrozumienia, że Bella musiała zasłużyć na ten angaż. "Wzięła udział w castingu, który przeprowadzał reżyser, Craig Brewer. Nie wpychałem jej do tego filmu. Musiała udowodnić, że udźwignie swoją rolę" - stwierdził gwiazdor.

Reklama

Już wcześniej Eddie, dla zabawy, odgrywał ze swoją córką scenki aktorskie. "Jest świetnym nauczycielem i to jest coś, co po prostu lubimy robić. Poza tym obejrzeliśmy razem wiele filmów i chodziłam na lekcje aktorstwa" - Bella opowiada serwisowi Yahoo Entertainment.



Dołączając do projektu "Coming 2 America", Bella złamała pewną zasadę, która panuje w rodzinie Murphy’ego, według której jego dzieci nie mogą pracować w show-biznesie, dopóki nie skończą 18 lat. Gdy dostała angaż, miała 17 lat. Ale ojciec widząc, jak bardzo zależy jej na udziale w filmie, pozwolił jej stanąć do przesłuchania.



Bella jest jednym z dziesięciorga dzieci, które ma Murphy. Najstarsze ma 31 lat, najmłodsze dwa. Jego pierworodny Eric jest scenarzystką i aktorem głosowym.