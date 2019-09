Kinomural 2019: Ruchome murale we Wrocławiu

Kinomural to projekt, dzięki któremu wrocławskie Nadodrze zamieni się w wielkoformatową galerię sztuki. W dniach 20-21 września na 12 ścianach 8 kamienic pojawią się ruchome murale autorstwa artystów z Polski, Kolumbii, Chin, Japonii, USA czy Szwajcarii. To pierwszy w Polsce projekt prezentujący sztukę w takiej formule.

Kinomurale pojawią się na 12 ścianach 8 kamienic we Wrocławiu, fot. Piotr Bartos /materiały prasowe

W ramach projektu Kinomural 2019 artyści stworzą we Wrocławiu ruchome murale. Wśród 22. twórców, których prace będzie można podziwiać, są m.in. Tomek Tryzna, Filip Zawada, Marcin Ożóg, Dagmara Pochyła, a także Thorsten Fleisch, Yuge Zhou, Zlatko Ćosić, Shusaku Kaji, Sean Pecknold i Mike Pelletier.



Tymczasowe dzieła wyświetlane będą na Nadodrzu, wrocławskim osiedlu porównywanym do berlińskiego Kreuzberga czy rzymskiego Zatybrza. Swój film kręcił tu m.in. Steven Spielberg. Na 12 ścianach 8 kamienic powstaną ruchome obrazy. Nie będą to jednak typowe murale a projekcje w różnej formie - od wideoartu, przez animację, po kino eksperymentalne.

Publiczność obejrzy m.in. wspólne dzieło pisarza, fotografa i muzyka Filipa Zawady, reżysera filmowego i operatora Piotra Bartosa oraz artystki Agaty Bartos. Swoje prace zaprezentują również: autor "Panny Nikt" Tomek Tryzna, twórca animacji i muzyk (Małe Instrumenty, Kariera) Marcin Ożóg, artystka Maja Wolińska, autorka teledysków i animacji Dagmara Pochyła oraz reżyser i producent filmowy Bartek Bartos.

Pojawią się też prace międzynarodowego kolektywu audiowizualnego AOAC (Nika Otto, Alp Şahin, Neo Chung) i manufaktury kinoMANUAL - Aga Jarząb i Maciek Bączyk.

Podczas Kinomuralu swe projekty zaprezentują również: Thorsten Fleisch - znany z projektu "Energie!", tworzący prace m.in. na zamówienie reżysera Gaspara Noé, pochodzący z byłej Jugosławii Zlatko Ćosić, Japończyk Shusaku Kaji, mieszkający w Los Angeles Sean Pecknold, Jorge Bandera z kolumbijskiej Bogoty, Kanadyjczyk Mike Pelletier, rezydujący w Berlinie Damien Tran oraz szwajcarski artysta Dirk Koy.

Zdjęcie Program projektu Kinomural 2019 / materiały prasowe

Wszystkie prace oglądać będzie można na wrocławskim Nadodrzu w piątek i sobotę, 20 i 21 września.

Pomysłodawcy Kinomuralu to Bartek, Agata i Piotr Bartos. W 2013 roku we Wrocławiu bracia Bartos stworzyli Studio Manifiesta produkujące kino autorskie. Dołączyła do nich siostra, Agata Bartos, artystka multimedialna. W 2014 roku ich pełnometrażowy debiut "Chłopiec z żabą" otrzymał nagrodę główną na festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty w konkursie "Powiększenie".