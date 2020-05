Kino samochodowe w Krakowie. Od kiedy, gdzie i co będzie można obejrzeć?

Kraków otwiera kino samochodowe. Pierwszy seans odbędzie się w czwartek, 21 maja, o godz. 21.00. Widzowie obejrzą film "Sala samobójców. Hejter". Gdzie mieści się to wyjątkowe kino?

Rusza kino samochodowe w Krakowie /materiały prasowe

Miasto Kraków, Krakowskie Biuro Festiwalowe i Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uruchamiają kino samochodowe.

Reklama

Seanse będą organizowane od czwartku, 21 maja, do niedzieli, 24 maja, codziennie o godz. 21.00 na parkingu przy Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (wjazd od ulicy Focha).



W czwartek, 21 maja, widzowie obejrzą film Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter". Produkcja dużo mówi o kondycji współczesnego człowieka, wystawiając nam dość ponure świadectwo. Film miał kinową swoją premierę 6 marca i zapewne nie wszyscy zdążyli przed pandemią obejrzeć go w kinie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Sala samobójców. Hejter" [trailer] materiały dystrybutora

W sobotę, 22 maja, organizatorzy zapraszają na "Planetę singli 3". To kontynuacja historii Tomka i Ani, którzy wreszcie decydują się na ślub. Wesele - na prośbę Ani - odbędzie się na wsi, u krewnych Tomka, z którymi ten od pewnego czasu nie utrzymuje kontaktów. Okaże się, że jego bracia i matka są jak włoska rodzina - każda rozmowa grozi wybuchem, a od wielkiej miłości do awantury jest czasami tylko krok.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Planeta Singli 3" [trailer] materiały dystrybutora

W sobotę, 23 maja, zostanie pokazy film Władysława Pasikowskiego "Psy 3. W imię zasad". Reżyser wraca do historii Franza Maurera, który po 25 latach odsiadki wkracza w nową Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce ponownie spotyka Nowego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Psy 3. W imię zasad" [trailer 2] materiały dystrybutora

W niedzielę, 24 maja, widzowie obejrzą w swoich samochodach komedię "Mayday". Dzieło Sama Akiny, reżysera drugiej i trzeciej "Planety Singli", to zabawna opowieść o męskiej przyjaźni, wystawionej na próbę ognia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Mayday" [trailer] materiały dystrybutora

Kino samochodowe to pomysł sięgający lat 30. XX wieku, ale Amerykanie pokochali ten rodzaj rozrywki w latach 50. i 60. XX wieku. Jedno z największych kin mieściło się w stanie Nowy Jork: miało 2,5 tysiąca miejsc dla samochodów, własną restaurację i plac zabaw dla dzieci, a to wszystko na powierzchni ponad 11 hektarów. Zaletą kin samochodowych od zawsze był komfort widzów - każdy siedział w swoim samochodzie i mógł przyjechać z całą rodziną. Co więcej, film można było swobodnie komentować, nie obawiając się, że osoba siedząca w samochodzie obok zwróci uwagę. Jest ty



Następne seanse już w kolejnych tygodniach. Szczegóły wkrótce!