"Peter Weir: mistyk i podróżnik". Retrospektywa na Timeless Film Festival Warsaw

Pełna retrospektywa twórczości wybitnego australijskiego twórcy Petera Weira będzie z pewnością wydarzeniem 3. edycji Timeless Film Festival Warsaw. Festiwal odbędzie w dniach 17-27 kwietnia w Warszawie.

"Weir pozostaje dla mnie największym podróżnikiem, jakiego ma światowe kino" - mówi Michał Oleszczyk, twórca podcastu SpoilerMaster, który wspólnie z Jakubem Duszyńskim jest kuratorem retrospektywy "Peter Weir: mistyk i podróżnik".

Mimo że Weir ukończył na przestrzeni kariery zaledwie 14 fabuł, a od ponad piętnastu lat przebywa na emeryturze, każde kolejne spotkanie z jego światami — czy to będzie Indonezja w "Roku niebezpiecznego życia", czy wymyślone telewizyjne miasteczko w "Truman Show" — zawsze oferuje widzowi dreszcz spotkania z czymś nowym, a zarazem przeczuwanym, wytęsknionym i życiodajnym. Nikt tak jak Peter Weir nie zabiera nas w rejs ku nam samym

Retrospektywie towarzyszyć będzie premiera książki "Peter Weir. Mistyk i podróżnik", poświęconej twórczości australijskiego reżysera. Publikacja, autorstwa Marka Haltofa, została wzbogacona o wywiady przeprowadzone przez Jakuba Duszyńskiego, Michaela Dempsey, Bryana McFarlane'a, Toma Ryana oraz Michaela Blissa.

Retrospektywa filmów Petera Weira wydarzeniem Timeless Film Festival Warsaw materiały prasowe

Częścią retrospektywy będzie również premierowo pokazana, stworzona specjalnie dla Timeless Film Festival Warsaw instalacja wizualna "Sen we śnie Petera Weira" skomponowana przez Jakuba Duszyńskiego z niewykorzystanych ujęć z filmu "Piknik pod Wiszącą Skałą".

Instalacja została zbudowana niemal wyłącznie z materiałów, które nigdy wcześniej nie były prezentowane na dużym ekranie, w tym z legendarnego, zaginionego zakończenia filmu. Zgodnie z zamierzeniem Petera Weira instalacja zostanie zaprezentowana wyłącznie na dużym ekranie w ramach Timeless Film Festival Warsaw, będzie to więc jedyna okazja, by ją zobaczyć.

Fragmentom tej krótkiej formy towarzyszyć będzie głos reżysera opowiadającego o swoim procesie twórczym, o powstawaniu filmu oraz o decyzjach artystycznych, które ukształtowały jego ostateczny kształt.

Kadr z filmu "Piknik pod Wiszącą Skałą" / Timeless Film Festival Warsaw materiały prasowe

Pełna retrospektywa Petera Weira - co zostanie pokazane w Warszawie

W ramach sekcji Peter Weir: mistyk i podróżnik zaprezentowane zostaną:

"Samochody, które zjadły Paryż" (The Cars That Ate Paris), reż. Peter Weir, Australia, 1974

"Piknik pod Wiszącą Skałą" (Picnic at Hanging Rock), reż. Peter Weir, Australia, 1975

"Ostatnia fala" (The Last Wave), reż. Peter Weir, Australia, 1977

"Hydraulik" (The Plumber), reż. Peter Weir, Australia, 1979

"Gallipoli", reż. Peter Weir, Australia, 1981

"Rok niebezpiecznego życia" (The Year of Living Dangerously), reż. Peter Weir, Australia, USA, Filipiny, 1982

"Świadek" (Witness), reż. Peter Weir, USA, 1985

"Wybrzeże moskitów" (The Mosquito Coast), reż. Peter Weir, USA, 1986

"Stowarzyszenie umarłych poetów" (Dead Poets Society), reż. Peter Weir, USA, 1989

"Zielona Karta" (Green Card), reż. Peter Weir, USA, Francja, Australia, 1990

"Bez lęku" (Fearless), reż. Peter Weir, USA, 1993

"Truman Show" (The Truman Show), reż. Peter Weir, USA, 1998

"Pan i władca: na końcu świata" (Master and Commander: The Far Side of the World), reż. Peter Weir, USA, 2003

"Niepokonani" (The Way Back), reż. Peter Weir, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Polska, Indie, 2010

Kadr z filmu Petera Weira "Stowarzyszenie umarłych poetów" / Timeless Film Festival Warsaw materiały prasowe

W programie retrospektywy znajdą się także filmy krótkometrażowe i średniometrażowe:

"Count Vim's Last Exercise", reż. Peter Weir, Australia, 1968

"The Life and Times of the Reverend Buck Shotte", reż. Peter Weir, Australia, 1968

"Incredible Floridas", reż. Peter Weir, Australia, 1972

"Heart, Head and Hand", reż. Peter Weir, Australia, 1979