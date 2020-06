Firma Cineworld, do której należy sieć kin Cinema City zapowiedziała w środę, że otworzy swoje kina 3 lipca. Tego samego dnia większość swoich multipleksów planuje również otworzyć sieć kin Helios. Jeszcze wcześniej będzie można pójść na film do Multikina. Pierwsze seanse w wybranych kinach odbędą się już 19 czerwca.

Od 3 lipca będziemy mogli pójść do kin sieci Cinema City /Wojciech Franus / Reporter

Zamknięte 11 marca kina, teatry i opery mogły powrócić do działalności 6 czerwca, ale - ze względu na konieczność funkcjonowania zgodnie z wytycznymi sanitarnymi - wiele instytucji kultury nie jest jeszcze gotowych na otwarcie.



Od połowy maja mogą działać kina plenerowe i samochodowe, od 6 czerwca działają niektóre kina studyjne, m.in. warszawskie kina Kultura, Wisła, Muranów i Luna. Największe sieci kinowe pozostają jednak zamknięte.



Szef sieci Cineworld, do której należy Cinema City, 17 czerwca poinformował, że otwarcie kin nastąpi już na przełomie czerwca i lipca: 26 czerwca w Czechach i Słowacji, 3 lipca w Polsce i Bułgarii, 9 lipca w Izraelu, 10 lipca w USA i Wielkiej Brytanii.



Firma zapewnia, że od 3 lipca w kinach będzie można kupić przekąski i popcorn, jednocześnie przypominając o obowiązku noszenia maseczek. Konieczne będzie także zachowywanie zalecanego przez sanepid dystansu, widownia może być zapełniona tylko w 50 proc.

Cineworld prosi też o przestrzeganie zasad - do kina nie powinny wybierać się osoby, które kaszlą, mają temperaturę powyżej 38 stopni czy też miały kontakt z pacjentem chorym na COVID-19 w ciągu ostatnich dwóch tygodni.

Podobne zasady obowiązywać będą również w kinach sieci Helios, których znaczna większość także otwiera się 3 lipca.

Z kolei już w piątek, 19 czerwca, w wybranych kinach sieci Multikino odbędą się pierwsze seanse filmowe. Przyjemny i bezproblemowy udział w projekcji filmów zapewni przygotowane zaplecze sanitarne. Widzowie będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie premiery filmowe, produkcje, które były w repertuarze na początku 2020 roku oraz hity ostatnich lat.

We foyer kin sieci Multikino oraz w toaletach ulokowano stacje do dezynfekcji rąk, a obsługa multipleksów została wyposażona w przyłbice. Każde Multikino posiada specjalne oznakowania graficzne ułatwiające zachowanie dystansu między klientami w kolejkach do kas oraz materiały informacyjne przypominające o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa i higieny. W toaletach, które są na bieżąco sprzątane, znajdują się instrukcje dla klientów dotyczące prawidłowego mycia rąk. Ponadto w salach kinowych regularnie dezynfekowane będą punkty częstego styku, jak klamki, podłokietniki i poręcze.

"Zgodnie z rządowymi wytycznymi widzowie na terenie kina powinni mieć zakryte usta i nos. Nasi klienci kupujący w kasach bilety mogą płacić za nie bezgotówkowo kartą płatniczą, Blikiem i telefonem bądź nabyć je online lub przy użyciu bezpłatnej aplikacji mobilnej Multikina - wyjaśnia Paweł Świst, Prezes Zarządu Multikino S.A.

Od 19 czerwca w sieci Multikino będzie można zobaczyć premierowo na wielkim ekranie: pierwszy polski slasher "W lesie dziś nie zaśnie nikt", thriller "Niewidzialny człowiek" oraz młodzieżową produkcję "Wierzę w Ciebie". W repertuarze znajdą się również produkcje, które na krótko zagościły na wielkim ekranie na początku 2020 roku: komedia "Swingersi", "365 dni", film biograficzny "Zenek" oraz "Najświętsze serce". Widzowie będą mogli zobaczyć również wielkie filmowe hity, jak: "Thor: Ragnarok", "Joker", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" oraz "Harry Potter i więzień Azkabanu".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" [trailer] materiały dystrybutora

26 czerwca do kin wejdzie przejmujący, skłaniający do refleksji i oparty na faktach dramat "Tylko sprawiedliwość". Natomiast już w lipcu na wielkim ekranie pojawią się: film biograficzny "Zdrajca", romans "Coś się kończy coś zaczyna", romans muzyczny "Na topie" i romans obyczajowy "#tuiteraz" oraz "Polowanie" z Emmą Roberts i Hilary Swank, a także długo wyczekiwany najnowszy film Christophera Nolana "Tenet".

Wideo "Tenet" [trailer 2]

Multikino nie zapomniało o najmłodszych kinomanach. Na wielki ekran powróci animacja "Naprzód" i "Gang zwierzaków" oraz kultowy "Zwierzogród". Na początku lipcu w repertuarze znajdzie się film familijny "Czworo dzieci i coś", a od 24 lipca dla nieco starszych dzieci prawdziwą gratką będzie seans "Mulan", nowej aktorskiej wersji klasycznej animacji Disney’a z niesamowitymi wyczynami kaskaderskimi i pięknymi kostiumami. Ostatniego dnia lipca na kinowe ekrany zawita "SpongeBob Film: Na ratunek".