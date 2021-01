Kim jest brat Sylvestra Stallone'a?

Mało kto wie, że Sylvester Stallone ma brata, który jest aktorem i piosenkarzem. Cztery lata młodszy Frank ma na swoim koncie role w 77 filmach oraz nominacje do Złotego Globu i Grammy. W wyjściu z cienia słynnego brata pomóc mu może film dokumentalny, którego jest głównym bohaterem.

Sylvester i Frank Stallone w 2014 roku /Gregg DeGuire/WireImage /Getty Images

70-letni Frank Stallone to człowiek wielu talentów. Jest aktorem, kompozytorem, autor tekstów piosenek, piosenkarzem i gitarzystą. W filmie zadebiutował u boku swojego starszego brata, Sylvestra, w niezapomnianym "Rockym". Zagrał epizod jako uliczny pieśniarz - wykonał a cappella skomponowaną przez siebie piosenkę "Take you back" ze swoim tekstem.



Kolejnym ważnym filmem w jego dorobku jest kontynuacja "Gorączki sobotniej nocy" - "Pozostać żywym". Jego piosenka "Far from over" była nominowana do Złotego Globu, a ścieżka dźwiękowa walczyła o nagrodę Grammy. Na swoim koncie ma też role w takich produkcjach jak "Hudson Hawk", "Policjanci z Miami", "Tombstone" i "Strażnik z Teksasu".



Przez dużą część swojego życia Frank musiał bez przerwy odpowiadać na pytanie, jak to jest być "bratem Rocky’ego". Wielu nie traktowało jego dokonań poważnie, sądząc, że kolejne angaże załatwia mu brat. Wreszcie, po tylu latach, Frank został doceniony.

19 stycznia premierę będzie mieć film dokumentalny "Stallone: Frank, That Is", poświęcony młodszemu z braci Stallone. Produkcja trafi na portale streamingowe, m.in. iTunes. O życiu i karierze Franka z twórcami filmu rozmawiają takie tuzy jak Arnold Schwarzenegger, Billy Zane, muzyk zespołu Bon Jovi - Ricky Sambora i rzecz jasna Sylvester Stallone.

Reżyserem tego dzieła jest Derek Wayne Johnson, który ma swoim koncie dokument o fenomenie filmu "Rocky" -"40 Years of Rocky: The Birth of a Classic".