Cattrall wróciła właśnie do kultowej roli Samanthy Jones w nowym sezonie kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" - "I tak po prostu" . Zanim aktorka przyjęła propozycję występu w produkcji, upewniła się, że nie będzie musiała nagrywać scen z serialowymi przyjaciółkami. Ponadto kategorycznie odmówiła spotkania z showrunnerem serii. Jest on bowiem bliskim przyjacielem Sarah Jessiki Parker, z którą Cattrall skonfliktowana jest od lat.

Kim Cattrall: Wielki powrót jako Samanthy Jones

"Kim miała dwa zastrzeżenia. Po pierwsze nie zamierzała nagrywać scen z żadną z dziewczyn. Po drugie nie chciała widzieć na oczy Michaela Patricka Kinga" - ujawnił informator serwisu Page Six. King jest wszak bliskim przyjacielem Parker, z którą Cattrall jest skłócona od wielu lat. Aktorka przyznała w jednym z wywiadów, że jej koleżanka z serialu "mogła być milsza", a współpraca z nią nie układała się pomyślnie. Apogeum konfliktu nastąpiło po śmierci brata odtwórczyni roli Samanthy.



Cattrall opublikowała wówczas kontrowersyjny post będący odpowiedzią na złożone jej przez Parker kondolencje. "Wyjaśnię ci to bardzo jasno. Nie jesteś moją rodziną. Nie jesteś przyjaciółką. Apeluję więc po raz ostatni: przestań wykorzystywać naszą tragedię, by ocieplić swój wizerunek" - napisała dobitnie gwiazda.

Osoba z otoczenia Cattrall podkreśliła, że aktorkę skusiło sowite wynagrodzenie. Dla wielbicieli jej postaci ma ona jednak złą wiadomość. "Kim dostanie za to kupę pieniędzy. To tylko pokazuje jej siłę. Producenci wiedzieli, że wciąż potrzebują jej w serialu i że fani domagają się jej obecności. Widzowie pewnie łudzą się teraz, że na stałe wróci do obsady, ale to się nigdy nie wydarzy. Była tam źle traktowana" - zaznaczył informator Page Six.

Od piątku na ekranach kin możemy też oglądać Cattrall w komedii "Wszystko o moim starym" , w której partneruje na ekranie Robertowi De Niro.

Aktorka jest też gwiazdą nowego serialu Netfliksa "Glamorous".

To historia Marco Mejii, młodej, nieidentyfikującej się z żadną płcią queerowej osoby, której życie wydaje się stać w miejscu, dopóki nie dostaje pracy u legendarnej potentatki branży kosmetycznej — Madolyn Addison (Cattrall). To pierwsza szansa Marco, aby dowiedzieć się, czego chce od życia, kim tak naprawdę jest i co oznacza bycie osobą queerową.