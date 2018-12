Kim Basinger: Bond, Oscar i "Playboy"

Była dziewczyną Batmana i Jamesa Bonda. Spędziła namiętne dziewięć i pół tygodnia z Mickey'em Rourkiem, a jako kosmitka okazała się nie najgorszą macochą. Do dziś pozostaje jedyną zdobywczynią Oscara, która rozebrała się w sesji dla Playboya. 8 grudnia Kim Basinger obchodzi 65. urodziny.

Kim Basinger na premierze "Ciemniejszej strony Grey'a" /FREDERIC J. BROWN / AFP

Aktorka od najmłodszych lat ćwiczyła balet, który pomógł jej przezwyciężyć chorobliwą nieśmiałość. Po zakończeniu liceum rozpoczęła pracę modelki w agencji Forda. Zaczęła pojawiać się na okładkach magazynów oraz w reklamach. Porzuciła dotychczasowe zajęcie w połowie lat siedemdziesiątych i przeprowadziła do Los Angeles, by spróbować swych sił w aktorstwie. Początki nie były najlepsze. Pojawiała się gościnnie w serialach telewizyjnych oraz mniejszych filmach.

Los odmienił się, gdy zaproponowano jej rolę dziewczyny Jamesa Bonda w "Nigdy nie mów nigdy" (1983). Chociaż film nie jest częścią głównej serii o przygodach agenta 007, to udało mu się zarobić ponad 160 milionów dolarów, a w roli głównej powrócił Sean Connery. Basinger natomiast została zauważona przez publiczność i innych twórców. Za swą kolejną rolę, w "Urodzonym sportowcu" Barry'ego Levinsona, aktorka otrzymała nominację do Złotego Globu dla najlepszej aktorki drugoplanowej.

W 1986 roku Basinger wystąpiła w dramacie erotycznym "9 i pół tygodnia" Adriana Lyne'a. W castingu pokonała między innymi Demi Moore, Sigourney Weaver i Kathleen Turner. Chociaż historia opartej na seksie relacji pracownicy galerii sztuki z nieznajomym mężczyzną (Mickey Rourke) przyniosła jej nominację do Złotej Maliny dla najgorszej aktorki, występ utrwalił jej status symbolu seksu. Aktorka przyznawała jednocześnie, ze nie była zadowolona z wersji filmu, która trafiła do kin. Niektóre ze śmiałych scen erotycznych zostały skrócone, by dzieło Lyne'a nie otrzymało najwyższej możliwej kategorii wiekowej. Basinger utrzymuje, że jej występ w pełnej wersji "9 i pół tygodnia" jest najlepszym w jej karierze.

Zdjęcie Mickey Rourke i Kim Basinger nie przejmowali się nagością w "9 i pół tygodnia" / Everett Collection / East News

Następnie aktorka otrzymała propozycję zagrania głównej roli kobiecej w "Batmanie" (1989) Tima Burtona. Ze względu na długi proces ustalania warunków kontraktu musiała z niej jednak zrezygnować. Jej miejsce zajęła Sean Young. Ta jednak złamała obojczyk podczas jazdy konnej na chwilę przed rozpoczęciem zdjęć i tak oto producenci wrócili do Basinger, która ostatecznie wystąpiła obok Michaela Keatona i Jacka Nicholsona. Chociaż jej postać była typową damą w opresji (ktoś policzył, że jest ona w niebezpieczeństwie aż 23 razy podczas całego filmu), aktorka bardzo dobrze bawiła się na planie i domagała się, by dopisano ją do sceny finałowej walki między Nietoperzem i Jokerem. "Batman" pozostaje do dziś najbardziej dochodowym dziełem w jej karierze.

W 1991 roku na planie filmu "Zawód pan młody" aktorka spotkała Aleca Baldwina, z którym wkrótce zaczęła się spotykać. Para pobrała się w 1993 roku, a w 1995 roku na świat przyszła ich córka Ireland Elisse. Basinger i Baldwin współpracowali jeszcze dwukrotnie. W 1994 roku wystąpili w "Ucieczce gangstera", nieudanym remake'u filmu Sama Peckinpaha z 1972 roku, a w 1998 roku wspólnie użyczyli głosu swoim animowanym odpowiednikom w serialu "Simpsonowie". Basinger przez cały odcinek jest głownie zajęta polerowaniem swojego Oscara, którego otrzymała w 1998 roku za "Tajemnice Los Angeles" (1997).

Aktorka dwukrotnie odrzuciła tę rolę zanim reżyser Curtis Hanson zdołał ją namówić. Basinger robiła sobie wtedy dłuższą przerwę i skupiała się głównie na swojej córce. Tymczasem rola w "Tajemnicach Los Angeles" okazała się najlepszą w jej karierze. Kreacja femme fatale, która romansowała z policjantami granymi przez Russella Crowe'a i Guy'a Pearce'a, oprócz Oscara przyniosła jej także Złoty Glob i nagrodę Gildii Aktorów Filmowych. Nagły sukces nie zmusił jej jednak do powrotu na ekran. W kolejnych filmach pojawiła się dopiero w 2000 roku. W międzyczasie rozpadło się jej małżeństwo z Baldwinem. Oboje odbyli ciężką batalię o prawo do opieki nad córką.

W 2002 roku Basinger ponownie wystąpiła u Hansona. Tym razem wcieliła się w matkę granego przez rapera Eminema bohatera "8. mili", po części opartej na biografii muzyka. Od tego czasu regularnie pojawia się na ekranie, jednak jej filmy nie odnoszą spektakularnego sukcesu. Jej najsłynniejszym występem w ostatnim czasie była rola w "Ciemniejszej stronie Grey'a", adaptacji drugiej części cyklu E. L. James. Wcieliła się w Elenę Lincoln, partnerkę biznesową i byłą kochankę Christiana Grey'a. Film okazał się komercyjnym sukcesem, jednak krytyka była bezlitosna. Basinger skończyła ze Złotą Maliną dla najgorszej aktorki drugoplanowej. Aktorka powtórzyła swoją rolę w zamknięciu trylogii, "Nowym obliczu Grey'a", jednak jej sceny znalazły się tylko w rozszerzonej wersji filmu.