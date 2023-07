"Kill Bill 3": Fani mają gotowy pomysł na film

W głowach fanów Quentina Tarantino fabuła filmu "Kill Bill vol. 3" układa się sama. W dwóch poprzednich częściach filmu Panna Młoda mściła się na grupie swoich byłych współpracowników, którzy niemal doprowadzili do jej śmierci. W trakcie zemsty pozostawiła przy życiu młodą córkę jednej ze swoich ofiar, Vernity Green.



W tę ostatnią wcieliła się Vivica A. Fox , która marzy by zagrać w filmie "Kill Bill 3" i nie przeszkadza jej nawet fakt, że jej postać zginęła w pierwszej części serii.

"Ludzie są głodni filmu 'Kill Bill 3'. Quentinie, no dalej! Czekałam. Mówili, że bohaterką trzeciej części byłaby moja dorosła córka. Wiem, że dałby radę wykombinować coś, żebym i ja mogła się pojawić. Może jakieś retrospekcje albo coś takiego. Bardzo chciałabym po raz kolejny pracować z Quentinem. Bardzo chciałabym po raz kolejny pracować z Umą Thurman . Praca nad tamtym filmem wymagała wielu treningów. Od dawna nie rozmawiałam z Quentinem. Ostatni raz widziałam go na imprezie promującej jego 'Pewnego razu... w Hollywood'. A teraz został tatą, więc nie dziwię się, że chce poświęcić czas na radość z ojcostwa" - powiedziała jakiś czas temu Fox.

Quentin Tarantino: Pasjonat 1 / 13 Quentin Tarantino - reżyser, scenarzysta, producent i aktor - w środę, 27 marca, kończy 55 lat. Tarantino urodził się w Knoxville w stanie Tennessee w rodzinie pielęgniarki i muzyka. Rodzice rozstali się krótko po narodzinach syna, Quentin (nadano mu imię na cześć pół-Indianina, odgrywanego przez Burta Reynoldsa w serialu "Gunsmoke") wychował się w mieście Torrance w Kalifornii, gdzie przeprowadził się z matką i ojczymem. Chłopak uczęszczał do szkoły średniej w dzielnicy Harbor City w Los Angeles, jednak porzucił ją w dziewiątym roku nauki. Ważniejsza była dla niego kinematografia, zainteresowanie którą zdradzał od najmłodszych lat. Gdy skończył ich szesnaście, podjął pierwszą pracę - został bileterem w kinie wyświetlającym filmy pornograficzne. Zwolniono go jednak, gdy wyszło na jaw, że nie jest pełnoletni. Źródło: Getty Images Autor: Adam Pretty

Podobnie jak większość osób komentujących tę sprawę, aktorka widzi w roli swojej ekranowej córki tylko jedną osobę - Zendayę . "Jest piękna, jest wspaniała. Wygrywa nagrody Emmy. Musielibyśmy się dopasować do jej kalendarza, bo wymiata" - zachwycała się Vivica A. Fox.



Z kolei w roli córki Panny Młodej - zdaniem fanów - mogłaby wystąpić prawdziwa córka Umy Thurman - Maya Hawke .

Quentin Tarantino: "The Movie Critic" zakończy jego reżyserską karierę

Ten pomysł nie doczeka się jednak realizacji, a na pewno nie w wykonaniu Tarantino. "Nie widzę tego. Moim ostatnim dziełem będzie film o recenzencie. Jego akcja rozgrywać się będzie w latach 70. ubiegłego wieku" - powiedział słynny reżyser w wywiadzie dla niemieckiej gazety "DeMorgen". Tarantino przypomniał tym samym o swojej dawnej obietnicy, że przejdzie na reżyserską emeryturę po nakręceniu dziesięciu filmów. "The Movie Critic", o którym wspomina, będzie dziesiątym filmem w jego karierze.

Czy plany powstania kontynuacji "Kill Billa" są nierealne? Jeśli chodzi o film fabularny, to raczej tak. Tarantino nadal będzie jednak pracował. Oprócz pisania książek, prowadzenia kina i autorskiego podcastu, rozważa tworzenie limitowanych seriali. W swojej karierze wyreżyserował m.in. kilka odcinków "Ostrego dyżuru" i "Kryminalnych zagadek Las Vegas", jednak do tej pory nie stworzył żadnego serialu od podstaw. Nie można wykluczyć więc, że nakręci trzeciego "Kill Billa" właśnie w formie kilkuodcinkowej produkcji. Póki co są to jednak daleko idące spekulacje.

W rozmowie z "DeMorgen" Tarantino wyznał, że "Kill Bill" jest dla niego ważny z jeszcze jednego powodu. To właśnie ten film wskazuje jako pozycję ze swojej filmografii, którą jako pierwszą obejrzą jego dzieci. A konkretnie starszy syn Leo, który jako pierwszy będzie miał szansę na obejrzenie filmu swojego taty.

"Myślę, że będzie gotowy w wieku około ośmiu, dziewięciu lat. Wszystko zależy od tego, który film sam sobie wybierze, ale jeśli miałbym wybierać za niego, to wybrałbym 'Kill Billa'. Jest to film, który sam chciałbym zobaczyć, gdy byłem małym chłopcem" - tłumaczy Tarantino.