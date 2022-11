Film "Kierunek: Księżyc!" jest nową, animowaną wersją klasycznego utworu dziecięcej fantastyki autorstwa Gerdta Bernharda von Bassewitz-Hohenluckowa. W polskiej wersji językowej filmu usłyszymy głosy znakomitych polskich aktorów. Nad dubbingiem do animacji pracowali między innymi Katarzyna Cichopek i Cezary Pazura .



Reklama

"Kierunek: Księżyc!": Katarzyna Cichopek o pracy nad dubbingiem

Katarzyna Cichopek swoim głosem obradowała Nocną Wróżkę. Kim jest ta postać?

"Mam wielką przyjemność wcielić się w Nocną Wróżkę. Jest to taka trochę królowa, która zarządza swoimi podwładnymi. Jest zapominalska, jest śmieszna, chce pomóc, ale to różnie wychodzi. To jest naprawdę fajna, ciekawa postać" - mówi Katarzyna Cichopek.



"Dubbing wydaje się prosty, ale wcale taki nie jest. To jest moje drugie doświadczenie dubbingowe, ale tak naprawdę pierwsze z większą rolą. Trudność największa polega na zsynchronizowaniu i skoordynowaniu różnych czynników. Jest to naprawdę trudne, ale do opanowania" - przyznaje.



"Jest to piękny, przygodowy film dla dzieci, który pokazuje siłę przyjaźni i walkę dobra ze złem. Jest kolorowy, jest śmieszny. Jest to po prostu piękne kino familijne" - dodaje aktorka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Katarzyna Cichopek o pracy nad dubbingiem do filmu "Kierunek: Księżyc!" materiały prasowe

"Kierunek: Księżyc!": Cezary Pazura w roli Żukosława

Cezary Pazura wciela się w filmie "Kierunek: Księżyc!" w Żukosława. Kim jest ta postać?

"To żuk o cechach ludzkich, jak w każdej bajce. Szuka swojej żony, którą zagubił gdzieś w zawierusze dziwnych, niesamowitych historii" - mówi aktor.

Pazura już jako bardzo młody aktor zdobywał doświadczenie w dubbingu. "Pamiętam mój pierwszy dubbing. Podkładałem głos do kreskówki, gdzie byłem koszem na śmieci. Potem byłem lampą, a dopiero później dostałem żywego człowieka - narysowanego, ale człowieka. Od tamtego czasu niewiele się zmieniło w moim podejściu do dubbingu. Mam duży dystans do moich poprzednich dokonań. Za każdym razem moja rola jest - mam takie wrażenie - debiutem" - dodaje.

"Kierunek: Księżyc!": Fabuła, zwiastun, premiera

Czasami lepiej posłuchać młodszej siostry. Pewnej nocy Piotrek odkrywa, że mała Ania zniknęła. Gdy próbowała pomóc w spełnieniu magicznej przepowiedni gadającemu robaczkowi, panu Żukosławowi, porwał ją zły Lunos. Aby uratować siostrę, chłopiec nie ma wyjścia - musi udać się za nią na Księżyc.

Podczas tej nieprawdopodobnej wyprawy połączy swe siły ze strzegącym dziecięcych snów Piaskunem, weźmie udział w kosmicznym wyścigu po Drodze Mlecznej i poprosi o wsparcie Nocną Wróżkę. Zanim Piotrek odnajdzie Anię, czeka go mnóstwo przygód. Niekiedy starszy brat może mieć większą moc niż niejeden superbohater.

Film "Kierunek: Księżyc!" pojawi się na ekranach polskich kin 2 grudnia 2022 roku. Dystrybutorem animacji jest Forum Film.