Jesse Eisenberg , aktor znany z takich produkcji, jak "The Social Network", "Iluzja" czy "Zombieland", w tamtym roku zadebiutował jako reżyser. Zachęcony świetnym przyjęciem swojego komediodramatu " When You Finish Saving The World ", postanowił kontynuować karierę reżyserską.

Jesse Eisenberg kręci w Polsce film

Swój drugi film gwiazdor nakręci w Polsce. Będzie to dramat "A Real Pain", do którego zdjęcia ruszyły niedawno w Warszawie. Film opowie o dwóch kuzynach, którzy po śmierci ocalałej z Holocaustu babci przyjeżdżają do Polski, aby lepiej poznać historię swojej rodziny. W rezultacie dołączają do wycieczki, której celem jest pokazanie grozy zagłady Żydów.

"To słodko-gorzka opowieść rozgrywająca się na tle niesamowicie dramatycznej historii. Chcę zadać pytanie, czy współczesny ból jest uzasadniony w obliczu prawdziwej historycznej traumy. Mam tu na myśli doświadczenia ludzi po trzydziestce, którzy wracają do wydarzeń z przeszłości. Choć te rzeczy są dla nich zupełnie obce, nagle stają się rzeczywiste" - stwierdził Eisenberg w rozmowie z magazynem "Screen".

Aktor jest też autorem scenariusza do tego filmu. Wykorzystał w nim doświadczenia swoich bliskich. Zagra również jednego z głównych bohaterów. W obsadzie znalazł się gwiazdor "Sukcesji" - Kieran Culkin .

Do pracy nad filmem aktor zatrudnił większość ekipy, z którą nakręcił swój poprzedni film - "When You Finish Saving The World". Tych, którzy nie mogli przyjechać do Polski, Eisenberg zastąpił miejscowymi twórcami. "Na szczęście kręcę swój film w kraju, który ma niesamowitą filmową tradycję" - mówił przed rozpoczęciem zdjęć.

Eisenberg pochodzi z rodziny żydowskiej, a jego przodkowie mieszkali kiedyś w Polsce. Aktor nie po raz pierwszy podejmie temat II wojny światowej. W 2020 roku premierę miał film "Niezłomni", w którym wcielił się w rolę Marcela Marceau.

Kieran Culkin i Jesse Eisenberg przyłapani na dworcu w Warszawie

Niemałą internetową sensacją ostatnich dni stali się Kieran Culkin i Jesse Eisenberg. Od połowy maja w Warszawie realizowane są zdjęcia do "A Real Pain". Następnie plan przenosi się do Lublina. Wspomniani aktorzy byli widziani, obładowani torbami na dworcu Warszawa Centralna, ubrani jak każdy inny podróżny, dlatego łatwo ich było przeoczyć.

Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać Eisenberga i Culkina, czekających na pociąg. Fotografia poszła w viral i od kilku dni mówi się o wizycie aktorów w Polsce.