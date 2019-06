Kiedy poznamy dalsze plany Marvela?

Według nieoficjalnych informacji ekipa twórców i aktorów związanych z kinowym uniwersum Marvela pojawi się na tegorocznym Comic-Conie w San Diego. Przypuszcza się, że wtedy poznamy oficjalne tytuły nadchodzących produkcji superbohaterskich.

2019 roku okazał się niebywałym sukcesem dla Marvel Studios. Ich "Kapitan Marvel" i "Avengers: Koniec gry" są obecnie najlepiej zarabiającymi filmami roku (kolejno z 1,128 miliarda i 2,743 miliarda dolarów zysków). 5 lipca do polskich kin wejdzie "Spider-Man: Daleko od domu", który zakończy trzecią fazę kinowego uniwersum.

Producenci dotychczas milczeli o swoich kolejnych filmach. Pojawiły się informacje o "Czarnej Wdowie" (do której zdjęcia już się rozpoczęły) oraz "The Eternals", jednak do tej pory nie wystosowano żadnego oficjalnego komunikatu zapowiadającego nowe produkcje.



Dlatego też wiele osób przypuszcza, że podczas Comic-Conu w San Diego Marvel ujawni swoją plany na najbliższe lata. Dotychczasowe milczenie tłumaczy się premierą "Avengers: Końca gry" i strachem przed zdradzeniem szczegółów fabuły filmu.



Poza "Czarną Wdową" i "Eternals" mogą pojawić się informacje o kolejnych częściach istniejących już serii ("Strażnicy galaktyki", "Doktor Strange", "Czarna Pantera") oraz wprowadzeniu zupełnie nowych postaci na ekrany ("Ms. Marvel", "Shang-Chi").



Być może poznamy także plany Marvela odnośnie Fantastycznej Czwórki i X-Men, do których wytwórnia ma znów prawa po wykupieniu Foxa.

Comic-Con w San Diego dobędzie się w dniach od 18 do 21 lipca 2019 roku.