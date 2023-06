Kevin Costner i Christine Baumgartner: "Zrobił to podczas 10-minutowej rozmowy na Zoomie"

Od kiedy na początku maja wyszło na jaw, że Christine Baumgartner wniosła pozew rozwodowy przeciwko Kevinowi Costnerowi, do mediów co rusz trafiają kolejne informacje na temat okoliczności rozstania. Najnowszą ciekawostką jest oburzenie żony Kevina Costnera tym, w jaki sposób gwiazdor zakomunikował trojgu ich dzieciom, że się rozwodzą. A zrobił to za pośrednictwem Zooma, a nie na żywo w jej obecności.

"Dobro dzieci zawsze było moim najwyższym priorytetem i martwiłam się, że dowiedzą się o rozwodzie, zanim Kevin i ja zdążymy im powiedzieć. Było dla mnie ważne, abyśmy powiedzieli to dzieciom osobiście i razem" - magazyn "People" cytuje Christine Baumagartner, powołując się na dokumenty sądowe. Costner niechętny był jednak temu, by informację o rozwodzie przekazali we dwoje. Uważał też, że ma prawo ujawnić dzieciom prawdę o rozwodzie jako pierwszy.

"Po 24 latach związku, będąc w hotelu w Las Vegas, Kevin powiedział trojgu naszym dzieciom, że się rozwodzimy. Zrobił to podczas 10-minutowej rozmowy na Zoomie bez mojej obecności" - opowiedziała. "Wciąż jestem zdezorientowana jego motywacją do zrobienia tego podczas bardzo krótkiej sesji na Zoomie, zwłaszcza że planował być w domu pięć dni później. Mógł też z łatwością wrócić do domu z Las Vegas, aby osobiście porozmawiać" - dodała.

Żona Kevina Costnera domaga się od niego gigantycznych alimentów

Zdjęcie Kevin Costner, Christine Baumgartner / AXELLE WOUSSEN / East News

Costnerowie mają dwóch synów - 16-letniego Caydena i 14-letniego Hayesa, jak również córkę - 13-letnią Grace. Aktor ma ponadto czworo dzieci z dwóch poprzednich związków. Na razie nie wiadomo, jak po rozwodzie małżonkowie podzielą się opieką nad nimi. Wiadomo za to, jakich alimentów domaga się Baumgartner. Według ustaleń "People", modelka i projektantka torebek żąda, by aktor płacił jej co miesiąc 248 tysięcy dolarów, czyli ok. miliona złotych. Żona Costnera stwierdziła przy tym, że taka suma i tak nie wystarczy na to, by dzieci mogły kontynuować swój "dotychczasowy" styl życia. Dlatego domaga się, by aktor dodatkowo płacił za prywatne szkoły, zajęcia pozalekcyjne i opiekę zdrowotną trójki pociech.