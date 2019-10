Kevin Costner: Liczy się tylko rodzina

– Jaki jest przepis na szczęśliwe małżeństwo? Myślę, że zdolność mówienia "przepraszam", nawet jeśli jestem pewien, że mam rację – mówi Kevin Costner, który od 15 lat jest mężem pięknej Christine Baumgartner.

Kevin Costner i Christine Baumgartner poznali się w połowie lat 80. na polu golfowym. Ponad dekadę później zostali parą. / Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic /Getty Images

- Od kiedy spotkałem moją przyszłą żonę, wszystko się zmieniło - mówi gwiazdor. Przy niej dojrzał, odzyskał wiarę w rodzinę.

Chociaż od ślubu z Christine (45 l.) minęło już 15 lat, jest nią zauroczony tak samo, jak w chwili, kiedy przysięgał jej miłość. Uważa się za szczęściarza, dlatego dziś docenia wszystko, co ma.



Z kwiatka na kwiatek

Zanim znalazł kobietę swojego życia, znany był jako łamacz niewieścich serc. W połowie lat 90. kariera Kevina Costnera (64 l.) rozkwitła, ale w życiu osobistym pojawiły się kłopoty. W 1994 roku, cztery lata po wielkim sukcesie "Tańczącego z wilkami", rozstał się z pierwszą żoną Cindy, z którą byli małżeństwem 16 lat i mieli troje dzieci.

Sukces przewrócił mu w głowie. Każda kobieta marzyła wtedy o randce z filmowym porucznikiem Dunbarem. On miał słabość do płci pięknej, więc rzucił się w wir romansów. Na liście jego podbojów znalazły się piękne aktorki, modelki, znane dziennikarki, kobiety wpływowe i majętne.

Wśród zdobyczy przystojnego aktora były Halle Berry, Michelle Pfeiffer, Mira Sorvino, a nawet Naomi Campbell i Courteney Cox. Nie sposób wymienić wszystkich, z którymi się spotykał. Może tylko warto wspomnieć, że złamał też serce Carli Bruni, obecnie żony byłego prezydenta Francji, Nicolasa Sarkozy’ego.

Co ciekawe, mimo niestałości uczuć Costner nigdy nie stał się obiektem ataku ze strony porzuconych pań. Wszystkie dobrze go wspominają. On sam nie ma zbyt dobrego zdania o tamtym czasie. Mówi: - Żyłem wówczas jak klasyczny singiel. W jednym tygodniu ta, w kolejnym inna. Owocem jednego z tych licznych romansów jest syn Liam, którego matką jest Bridget Rooney.

Miłość przyszła nagle

I tak żyłby pewnie do dziś, gdyby nie spotkał na swojej drodze młodszej o blisko 20 lat, pięknej i wysokiej (ma 178 cm wzrostu) Christine Baumgartner! Poznali się pod koniec lat 80., kiedy Costner szykował się do ślubu ze swoją pierwszą żoną. W tamtym czasie Christine była nastolatką i z podziwem patrzyła na niego.

