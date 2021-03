Kevin Bacon: Serialowy złol i gwiazda TikToka

Są aktorzy, których nazwisko natychmiast wywołuje konkretne skojarzenie. John Travolta? "Gorączka sobotniej nocy". Patrick Swayze? "Uwierz w ducha" lub "Wirujący seks". Kevin Bacon? Oczywiście "Footloose". Rola Rena McCormicka stała się dla filadelfijczyka przełomem w karierze; z dobrze rokującego aktora Bacon stał się idolem nastolatek. Jednak z czasem Amerykaninowi udało się odlepić od siebie tę jednoznaczną metkę dzięki takim tytułom, jak: "Ludzie honoru", "Apollo 13", "Uśpieni", "Dzikie żądze", "Rzeka tajemnic", czy serial "The Following".

Kevin Bacon: W pracy genialnie gra czarne charaktery, po godzinach czule śpiewa dla kóz

Bacon wymyka się hollywoodzkim stereotypom także dlatego, że łączy aktywną karierę z udanym życiem osobistym. Jego żoną od trzydziestu trzech lat jest aktorka Kyra Sedgwick. Dwójka dzieci pary jest dziś dorosła, więc rodzice poświęcają się prowadzeniu farmy w Connecticut. W sieci roi się od filmików, na których Bacon - zapalony muzyk, wraz z bratem Michaelem grający w zespole Bacon Brothers - na gitarze serenaduje... kozy.



Nie zarzucił jednak poważnych projektów. Od poniedziałku na HBO GO można oglądać go w drugim sezonie świetnego serialu "Miasto na wzgórzu". Według Bacona to "surowe kino w stylu 'Prawa ulicy', filmów Martina Scorsese czy Sidneya Lumeta". Świetnie wystylizowana, brutalna produkcja nie unika trudnych tematów. Imponuje charyzmatyczna obsada, a wyjątkowo mocna chemia łączy ambitnego prokuratora Decourceya Warda (w tej roli Aldis Hodge) z doświadczonym, ale skorumpowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem. Choć Bacon grał w swojej karierze wielu naprawdę wstrętnych czarnych charakterów, Rohr to być może najbardziej odpychający bohater w jego dorobku.

Spełnione marzenia

Akcja "Miasta na wzgórzu" rozgrywa się w Bostonie w latach dziewięćdziesiątych. Dla kogoś kto, tak jak Bacon, doskonale ten czas pamięta, powrót do przeszłości bywa zabawny. "Myślenie o filmie rozgrywającym się wtedy jako o kinie historycznym to dla mnie trochę abstrakcja. Ale też interesująca szansa, by przyjrzeć się bliżej światu sprzed epoki cyfryzacji i urządzeń mobilnych. Wtedy dominowało inne podejście do świata. U nas dialogi są logicznym wynikiem okoliczności, a nie wymuszonym zestawieniem dwóch aktorów, żeby pogadali na potrzeby filmu" - uważa aktor.



Prywatnie dziewiąta dekada ubiegłego wieku była dla Bacona czasem wielkich sukcesów i wychodzenia na prostą. Urodzony w 1958 roku jako najmłodszy z szóstki rodzeństwa, Kevin od samego początku miał dla swoich filmowych marzeń pełne wsparcie rodziny. Jako szesnastolatek zdobył stypendium, pokrywające koszt pięciotygodniowego kursu w szkole artystycznej. Wtedy zapadła decyzja: aktorstwo to jest to! Dziś mówi: "Kiedy zaczynałem, marzyło mi się, że w tej pracy będę w stanie wcielać się w różnorodnych bohaterów. Czuję ogromną wdzięczność, bo udało się zrealizować ten plan. Na przestrzeni kariery miałem okazję postawić się na miejscu wielu fascynujących ludzi".



Kevin Bacon w 1980 roku, już w Nowym Jorku

W 1975 roku Bacon przyjechał do Nowego Jorku z oddalonej dwie godziny drogi Filadelfii i zaczął rozwijać umiejętności w usytuowanej na Broadwayu szkole teatralnej na Circle in The Square. Niedługo potem przyszły pierwsze, drobne role w filmach - m.in. "Menażerii" (1978), "Piątek trzynastego" (1980) czy "Diner" (1982). Jednocześnie grał w teatrze. Za rolę w sztuce "Forty Deuce" zdobył ważną branżową nagrodę Obie, w "The Slab Boys" wystąpił na Broadwayu obok, wówczas nieznanych, Seana Penna i Vala Kilmera.



W 1984 przyszedł przełom: hitowy muzyczny "Footloose" o chłopaku z wielkiego miasta, który trafia na prowincję, gdzie śpiew i taniec są zakazane. I się buntuje. Ta rola przyniosła Baconowi sławę i dziką popularność. Jednak mimo kolejnych pierwszoplanowych ról w dobrze rokujących tytułach - jak "Żywe srebro" (1986), "Ona będzie miała dziecko" (1988) czy "Prawo i sprawiedliwość" (1989) - długo nie trafiał w równie wielki hit. Jego pozycja zaczęła słabnąc, na domiar złego zmarła jego mama. Ta strata na dłuższy czas położyła się cieniem na dyspozycji aktora.

Być jak Meryl Streep

Kolejna dekada to mocny początek w "JFK" Olivera Stone’a (1991) u boku Costnera, Oldmana czy Lee Jonesa. Zaraz potem rola w doborowo obsadzonych "Ludziach honoru" Reinera z Jackiem Nicholsonem, Tomem Cruise'em i Demi Moore. Pojawiła się też szansa, by spełnić wielkie, szczeniackie marzenie. Otóż, kiedy w latach siedemdziesiątych Bacon zaczynał próbować swoich sił w branży filmowej, jego idolem nie byli uwielbiani wówczas Pacino, DeNiro czy Redford, a jedyna i wspaniała Meryl Streep, którą aktor podziwiał za jej zdolność pełnej transformacji z roli na rolę. Dwie dekady później wystąpił z legendarną artystką w "Dzikiej rzece" (1994). Rola niebezpiecznego przestępcy Wade’a przyniosła mu pierwszą - i na wiele lat jedyną - nominację do Złotego Globu. Do końca dekady zagrał jeszcze u Rona Howarda w "Apollo 13" (1995), Barry’ego Levinsona, w kultowych dziś "Uśpionych" (1996) i w charyzmatycznie kiczowatych "Dzikich żądzach" (1998).



W tym czasie zadebiutował też jako reżyser. W obu jego filmach - "Pożegnaniu z Chase" (1996) i późniejszym "Loverboy" (2005) - gra jego żona. Lata dziewięćdziesiąte zamyka popularny horror "Opętanie" (1999). To jeden z wielu tego typu filmów w jego dorobku, obok "Piątku 13" (1980), "Morderczego demona" (1983), "Linii życia" i "Wstrząsów" z 1990 roku, "Człowieka widmo" (2000) i "Duchów kanionu" (2016). Jak sam twierdzi, Valentine McKee ze "Wstrząsów" to jedyny bohater, którego chciałby zagrać jeszcze raz. Dwadzieścia lat po premierze "Opętania" Bacon ponownie wszedł na plan z reżyserem Davidem Koeppem, prywatnie dobrym kolegą. Powstał trzymający w napięciu "Powinniście odejść" (2020). Wspólnie zrealizowali także mroczne słuchowisko "Yard Work", w którym Bacon jest narratorem.



Meryl Streep i Kevin Bacon w 2010 roku

W latach dziewięćdziesiątych Bacon doczekał się nawet inspirowanej nim gry. "Sześć stopni oddalenia" lub "Prawo Bacona", według którego dwie dowolne osoby na świecie dzieli co najwyżej sześć podań ręki. Patronuje mu nazwisko aktora, bo od lat jest on jednym z najbardziej zapracowanych w branży. W filmach gra nieprzerwanie od 1978 roku i wyznaje filozofię, że "nie ma czegoś takiego, jak nieznacząca rola". Ma w dorobku ponad dziewięćdziesiąt mniej i bardziej rozbudowanych występów, więc można powiązać z nim niemal każdego amerykańskiego aktora. Ten, który grał z nim w jednym filmie - jak Meryl Streep, Jack Nicholson czy Brad Pitt - miałby "liczbę Bacona 1". Kto zagrał z którymś z nich, ma liczbę 2. Na tej zasadzie "dwójka" przysługuje np. Jerzemu Stuhrowi, Zbigniewowi Zamachowskiemu czy Januszowi Gajosowi, którzy w "Trzy kolory. Biały" spotkali się na ekranie z Julie Delpy, ekranową partnerką Bacona z filmu "Odwrócić przeznaczenie".



Aktor, który jest bardzo aktywny na social mediach, nawiązał do "Prawa Bacona" w jednym ze swoich pandemicznych nagrań. "Hej, znacie mnie, prawda? Technicznie rzecz biorąc jestem zaledwie o sześć stopni od każdego z was. W tej chwili, podobnie jak wszyscy ludzie na całym świecie, przebywam w domu, bo to ratuje życie i jest jedynym sposobem na powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. (...) Każdy z nas ma kogoś, dla kogo warto zostać w domu". Dla Kevina taką osobą była żona, którą oznaczył hasztagiem. Zaprosił też do zabawy sześć kolejnych osób, wśród nich Eltona Johna, Demi Lovato i Davida Beckhama.