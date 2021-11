Film "Belfast" jest coraz częściej wymieniany jako kandydat w kilku oscarowych kategoriach. Jako że Kenneth Branagh jest jednym z jego producentów, to może dostać Oscara w kategorii dla najlepszego filmu. To jednak nie koniec szans. Branagh jest bowiem również scenarzystą oraz reżyserem tego po części autobiograficznego filmu, co uprawnia go do walki o Oscara również w tych kategoriach.

Kenneth Branagh: W oczekiwaniu na Oscara

W swojej bogatej karierze Branagh był już nominowany do Oscara w pięciu kategoriach. Były to następujące kategorie: najlepszy reżyser ("Henryk V"), najlepsza pierwszoplanowa rola męska ("Henryk V"), najlepszy film krótkometrażowy ("Swan Song"), najlepszy scenariusz adaptowany ("Hamlet") oraz najlepszy aktor drugoplanowy ("Mój tydzień z Marilyn"). Jak wylicza portal "Variety", nominacje w siedmiu oscarowych kategoriach mogą mu zapewnić nominacja dla najlepszego filmu oraz najlepszego scenariusza oryginalnego.

Reklama

Gdyby Branagh został nominowany tylko w jednej z powyższych dwóch kategorii, dołączy do bardzo wąskiego grona twórców, którzy byli nominowani w sześciu różnych kategoriach. Są tam jedynie George Clooney, Alfonso Cuaron i Walt Disney. Co ciekawe, na koncie Branagha nie ma póki co ani jednego Oscara.

Wideo Belfast - zwiastun filmu

Dodatkowo Branagh może dołączyć do jeszcze węższego grona artystów, którzy zostali nominowani do Oscara we wszystkich najważniejszych kategoriach: najlepszy film, reżyser, aktor pierwszoplanowy, aktor drugoplanowy oraz scenariusz. Do tej pory dokonali tego jedynie George Clooney i Warren Beatty.



Zdjęcie Kenneth Branagh na planie filmu "Belfast" / UIP / materiały prasowe

Premiera filmu "Belfast" w polskich kinach zaplanowana została na 25 lutego przyszłego roku. Nominacje do Oscarów za rok 2021 zostaną ogłoszone 8 lutego 2022.

Zdjęcie Plakat filmu "Belfast" / UIP / materiały prasowe

Czytaj również:

Kamila z "Rolnika" bezlitośnie krytykowana. "Żaden mężczyzna z nią nie wytrzyma"

"Rolnik szuka żony 8": Gorące sceny z udziałem Krzysztofa i Bogusi!

Maciej Stuhr na polsko-białoruskiej granicy