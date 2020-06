Keira Knightley po raz pierwszy zagra w serialu

Keira Knightley dołączy do plejady wielu innych aktorskich znamienitości, które w ostatnim czasie zgodziły się wystąpić w serialach. Brytyjska aktorka zagra główną rolę w miniserialu realizowanym dla platformy Hulu, który jest ekranizacją powieści "The Other Typist". Aktorka zaangażowała się też w produkcję tego projektu.

Keira Knightley w końcu postanowiła spróbować swoich sił w serialu /David M. Benett/Dave Benett/WireImage /Getty Images

Do tej pory Knightley kojarzyła się z wysokobudżetowymi filmami, takimi jak "Piraci z Karaibów", "Duma i uprzedzenie", "Pokuta" czy "Księżna". Jako że w ostatnich latach o wiele więcej ambitnych i ciekawych produkcji realizowanych jest na niwie serialowej, aktorka postanowiła iść z duchem czasu. Zaangażowała się w nowy projekt platformy Hulu - nie tylko jako aktorka, ale również jako producent wykonawczy.

Reklama

Chodzi o ekranizację debiutanckiej powieści Suzanne Rindell "The Other Typist". Knightley zna ten utwór bardzo dobrze, bo już w 2013 r. spekulowano, że zagra główną rolę w jego adaptacji, aczkolwiek mówiono wówczas o pełnometrażowym filmie.

Akcja powieści rozgrywa się w latach 20., w Nowym Jorku w czasach prohibicji. Policyjna maszynistka, Rose, zaprzyjaźnia się z nową koleżanką z pracy, piękną i tajemniczą sekretarką, Odalie - w tej roli zobaczymy Knightley.

Odalie to postać czarująca, ale zdradziecka. Wprowadza niewinną Rose do miejskiego półświatka. Gdy dochodzi do zbrodni, sytuacja obu kobiet się komplikuje...

Ta powieść określana jest jako psychologiczno-erotyczny thriller. Niektórzy porównują dzieło Rindell z "Wielkim Gatsbym".

Prace nad projektem są we wstępnej fazie. Przybliżonej daty premiery jeszcze nie podano.