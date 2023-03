Keira Knightley: Chorobliwie ambitna. Ta obsesja prawie ją zniszczyła

Keira Knightley należy do grona najbardziej rozpoznawalnych brytyjskich aktorek. Po raz pierwszy zaprezentowała swoje umiejętności szerszemu gronu widzów w 2002 roku, gdy pojawiła się w adaptacji słynnej powieści Borysa Pasternaka "Doktor Żywago". Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się jednak rola Elizabeth Swann w "Piratach z Karaibów". Później przyszła pora na występy w takich kinowych hitach, jak "To właśnie miłość" , "Król Artur" , "Duma i uprzedzenie" , "Pokuta" , "Gra tajemnic" i kolejne części filmowej sagi opowiadającej o morskich rozbójnikach.

Reklama

Od kilku lat o brytyjskiej gwieździe mówi się jednak niewiele. Choć Knightley co jakiś czas występuje w mniej lub bardziej znanych produkcjach, postanowiła skupić przede wszystkim na macierzyństwie. Aktorka wychowuje wraz z mężem, brytyjskim muzykiem Jamesem Rightonem, dwie córki - 7-letnią Eddie i 3-letnią Delilah. Zdobywczyni nagrody People's Choice pojawiła się tymczasem na okładce kwietniowego numeru magazynu "Harper's Bazaar". W udzielonym pismu wywiadzie pokusiła się ona o refleksję nad trwającą przeszło dwie dekady karierą w Hollywood.

Keira Knightley: Pełna tajemnic 1 / 30 Keira Christina Knightley urodziła się 26 marca 1985 roku w angielskim Teddington. Jest córką dramatopisarki Sharman MacDonald i aktora Willa Knightleya. To właśnie pod wpływem ojca, mała Keira postanowiła zostać gwiazdą kina, a plotka głosi, że już w wieku trzech lat poprosiła rodziców, aby... wynajęli jej agenta. Ci, choć początkowo sceptycznie nastawieni do pomysłu córki, trzy lata później zgodzili się na jej propozycję. Źródło: materiały prasowe

Keira Knightley: Byłam dla siebie zbyt surowa

Knightley wyjawiła, że gdy udało jej się zaistnieć w branży filmowej, zaczęła wywierać na samą siebie zbyt dużą presję. Aktorka przyznaje dziś, że obsesyjne dążenie do perfekcji wiele ją kosztowało. "Byłam dla siebie niesamowicie surowa. Nigdy nie byłam wystarczająco dobra. Cały czas chciałam być lepsza. Byłam niezwykle zdeterminowana i szalenie ambitna. To potwornie wyczerpujące. Patrząc na to z perspektywy czasu, w gruncie rzeczy podziwiam zapał tej młodej dziewczyny, którą byłam. Teraz, nie mając już tego w sobie widzę, jakie to było nadzwyczajne" - wyjawiła aktorka.

Keira Knightley: Księżna ekranu 1 / 28 Keira Christina Knightley urodziła się 26 marca 1985 roku w angielskim Teddington. Jest córką dramatopisarki Sharman MacDonald i aktora Willa Knightleya. Źródło: materiały prasowe

Gwiazda zdradziła również, że choć rola w "Piratach z Karaibów" otworzyła przed nią wrota Fabryki Snów, stała się przeszkodą w graniu bardziej wymagających postaci. "Moja bohaterka była obiektem pożądania wszystkich wokół. Nagle zaczęłam być postrzegana przez jej pryzmat. To dość interesujące, bo gdy zaczynałam pracę jako aktorka, miałam wizerunek chłopczycy, a po tym filmie byłam postrzegana jako ktoś zupełnie inny. To było dla mnie bardzo ograniczające. Czułam się, jakbym została zamknięta w klatce. Kompletnie tego nie rozumiałam" - zaznaczyła Knightley.

Najnowszym zawodowym projektem dwukrotnie nominowanej do Oscara gwiazdy jest oparty na faktach thriller "Dusiciel z Bostonu". Aktorka wcieliła się w dziennikarkę, która trafia na trop seryjnego mordercy kobiet. U boku Knightley wystąpili m.in. Carrie Coon , Alessandro Nivola , David Dastmalchian, Morgan Spector, Bill Camp i Chris Cooper . Za kamerą stanął twórca "The Hip Hop Project" Matt Ruskin, a w gronie producentów znaleźli się Ridley Scott i Kevin J. Walsh. Film trafi na platformę Disney+ 17 marca.