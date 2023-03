"Lance pojawił się pierwszego dnia na planie w garniturze i kiedy nakręciliśmy pierwszego dubla - stwierdziliśmy - to było dobre. Kiedy powtórzyliśmy ujęcie, powiedział: 'Co mogę zrobić lepiej?'. Odrzekliśmy: 'Lance, naprawdę nie mamy pojęcia, co robimy, proszę, pomóż nam" - ujawnił Stahelski, dodając, że Reddick pełnił fukncję mentora podczas pierwszego dnia zdjęciowego.

"Był życzliwy i wspaniałomyślny (...) Najbardziej pozytywny gość, jakiego spotkałem w całym życiu" - przyznał reżyser "Johna Wicka 4".