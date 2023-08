Keanu Reeves: Najlepszy gość w Hollywood? "Nikt nie powie o nim złego słowa"

Inny podzielił się kolejną historią z pracy w kinie, do którego zaszedł Keanu. Według piszącego Reeves pojawił się z przyjaciółmi na seansie "Robin Hooda: Księcia złodziei". Był przesympatyczny. Jednak po 40 minutach wyszedł z seansu i już nie wrócił. "Miał 100% racji, od tego momentu film jest tylko gorszy" - napisał użytkownik Twittera.

Także współpracownicy aktora mają o nim jak najlepsze zdanie. Sandra Bullock, która zagrała z nim w thrillerze "Speed — Niebezpieczna prędkość", któregoś dnia zwierzyła mu się, że nigdy nie próbowała szampana i trufli. Rozmowa zeszła na inne tematy. Kilka dni później aktorka siedziała w swoim domu z koleżanką, z którą umówiła się na plotki i malowanie paznokci. Nagle usłyszała z zewnątrz warkot silnika motocyklowego, a chwilę później dzwonek do drzwi. Okazało się, że był to Reeves — z kwiatami, szampanem i truflami. Aktorka zaprosiła go do środka. Keanu posiedział chwilę, pozwolił sobie pomalować paznokcie, a następnie wyszedł. Bullock tymczasem w końcu mogła rozsmakować się w szampanie i truflach.

Wideo "Speed: Niebezpieczna prędkość": Trailer

"To gość, który — jestem tego pewna — przyjaźni się ze wszystkimi dziewczynami, z którymi się umawiał. Chyba nie istnieje osoba, która ma o nim coś złego do powiedzenia" - mówiła zdobywczyni Oscara za film "Wielki Mike. The Blind Side" dla magazynu "Esquire". "Kiedy go poznałam, dużo czasu zajęło mi wypełnianie ciszy, żeby tylko poczuć się komfortowo. Im więcej gadałam, tym bardziej on nic nie mówił. [...] Nie wiedziałam, co się dzieje. [...] Obraziłam go jakoś? A dzień, dwa później przychodził do mnie z notatką 'Myślałem o tym, co mówiłaś'".

Aktor od lat ma własną fundację, skupiającą się na badaniach nad rakiem. Fundusze fundacji przeznacza również na szpitale dziecięce. Tam też poszła duża część jego zysków z "Matriksa". Fani cenią w nim to, że oprócz bycia gwiazdą, jest również... zwykłym człowiekiem. Nie ma problemów z zaczepkami na ulicy ze strony fanów. Do zdjęć również chętnie z nim pozuje. Dodatkowo uważa, że pieniądze to nie wszystko. Zgodził się przy filmie "Adwokat diabła" na zmniejszenie swojej gaży, żeby można było zatrudnić Ala Pacino. Z kolei przy filmie "Dom nad jeziorem" wsparł finansowo asystenta kostiumowego. Groziła mu bowiem utrata mieszkania z powodu zadłużenia.

Zdjęcie Sandra Bullock i Keanu Reeves / Jeff Kravitz / Contributor / Getty Images