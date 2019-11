Keanu Reeves już nie jest singlem?

Po raz pierwszy w swojej 35-letniej karierze Keanu Reeves pojawił się na czerwonym dywanie w towarzystwie partnerki. Podczas gali w Los Angeles wymieniał czułe gesty z Aleksandrą Grant, artystką, z którą współpracował przy swoich książkach. Czy to nowa dziewczyna aktora?

Czy Alexandra Grant to nowa partnerka Keanu Reevesa? /Michael Kovac /Getty Images

Keanu Reeves wywołał sensację na imprezie LACMA Art + Film Gala w Los Angeles. Aktor, który przez długi czas był singlem, pozował na czerwonym dywanie, trzymając za rękę tajemniczą partnerkę. Media szybko rozpoznały, że jest nią artystka Alexandra Grant.



Aktor zna ją od wielu lat. Grant odpowiadała za stworzenie ilustracji do dwóch książek Reevesa - "Ode to Happiness" i "Shadows". Ta artystka wizualna ma 46 lat - jest o dziewięć lat młodsza od Keanu. Siwowłosa Grant swoim wizerunkiem diametralnie odbiega od typowych hollywoodzkich celebrytek.

Czyżby aktor po długim okresie bycia singlem w końcu znalazł drugą połówkę? Do tej pory los nie rozpieszczał Reevesa, gdy chodzi o życie prywatne. W 1998 roku aktor związał się z Jennifer Syme. Rok później aktorka w ósmym miesiącu ciąży urodziła martwą córkę. To wywołało kryzys w ich związku i doprowadziło do rozstania. Spiralę nieszczęść dopełnia to, że w 2001 roku Syme zginęła w wypadku samochodowym.

W przeszłości aktor łączony był też m.in. z Sandrą Bullock i Sofią Coppolą. Gwiazdor nigdy nie afiszował się ze swoim życiem uczuciowym. Jednak w niedawnym wywiadzie dla brytyjskiego magazynu "OK!" przyznał, że chciałby porzucić samotność, ożenić się i mieć dzieci. "Kochać i być kochanym to fundamentalna potrzeba" - stwierdził.



