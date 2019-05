Keanu Reeves dołączy do kinowego uniwersum Marvela?

Keanu Reeves, gwiazda serii "Matrix" i "John Wick", ma negocjować rolę złoczyńcy w "The Eternals". Przewiduje się, że film wejdzie do kin w 2020 roku.

Według nieoficjalnych informacji Kevin Feige, producent film opartych na komiksach Marvela, mocno zabiegał, by Reeves wcielił się w Yon-Rogga w "Kapitan Marvel".



Aktor miał być bardzo chętny do współpracy, jednak z powodu zdjęć do "Johna Wicka 3" nie mógł przyjąć roli. Postać zagrał Jude Law.



Wedle plotek władze Marvela mają zabiegać, by Reeves przyjął rolę Drugia w "The Eternals". Postać byłaby głównym antagonistą filmu. To złoczyńca obdarzony ogromną inteligencją, siłą fizyczną i refleksem oraz ponadludzką szybkością. Jest on także mistrzem wielu sztuk walki.

Chociaż informacje nie zostały póki co potwierdzone przez nikogo ze studia lub przedstawicieli samego aktora, to należy przypomnieć, że wcześniejsze plotki dotyczące obsady (między innymi rozmów z Angeliną Jolie i Kumailem Nanjanim) okazały się prawdziwe.

Póki co jednym potwierdzonym członkiem obsady "The Eternals" jest Richard Madden. Według plotek wśród aktorów rozważanych do roli w widowisku znajduje się także Tomasz Kot.



Film "The Eternals" będzie oparty na komiksu Jacka Kirby'ego z 1976 roku. Opowiadał on o potężnych istotach, które zostały obrońcami inteligentnego życia na Ziemi. Ich przeciwnikami byli Deviants. Zwykli ludzie brali przedstawicieli obu ras za bogów



Zdjęcia do filmu rozpoczną się we wrześniu 2019 roku i potrwają do stycznia 2020 roku. Reżyseruje Chloé Zhao, twórczyni głośnego "Jeźdźca".

"The Eternals" nie mają ustalonej daty premiery. Przewiduje się, że film wejdzie do kin 6 listopada 2020 roku.