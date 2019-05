Kazimierz Wichniarz: Zmyślał również zręcznie jak pan Zagłoba

Był aktorem drugiego planu. Szansę na wyjście z cienia Kazimierz Wichniarz dostał raz i wykorzystał po mistrzowsku.

Kazimierz Wichniarz (Jan Onufry Zagłoba) i Tadeusz Łomnicki (Michał Wołodyjowski) w filmie Jerzego Hoffmana "Potop" /INPLUS / East News

O tym, że Kazimierz Wichniarz zostanie aktorem, pierwszy dowiedział się nauczyciel matematyki. Chłopiec, zbierający pochwały od polonisty, z jego przedmiotu otrzymywał zwykle oceny niedostateczne.

Reklama

"Kim ty, Kaziu, chcesz być w przyszłości?" - spytał niespokojny o jego dalsze losy pedagog. "Aktorem - odparł rezolutny młodzik. - Wszystko, co będę musiał liczyć, to honoraria". Za tę odpowiedź dostał wymarzoną trójkę.

Cygańskie życie

Czy była to tylko sprytna wymówka, czy już wtedy bystry chłopiec z poznańskiego Górczyna porzucił dziecięce marzenia o karierze cyrkowca lub pracy misjonarskiej w Afryce - trudno orzec. Wiadomo tylko, że rodzina nie była zachwycona jego planami.

Ojciec, wozak, oczekiwał od syna zdobycia porządnego zawodu. Starszy brat Stanisław, pracownik banku, widział w Kazimierzu prawnika i gotów był sfinansować mu studia. Tylko matka, nosząca się z wiejska cicha kobiecina, wysupłała skądś i dała synowi 50 zł na egzamin do przyteatralnej szkoły aktorstwa. Zdał. Lekko nie było. Rano biblioteka (nie stać go było na własne książki), potem wykłady. Wieczorami statystował, z czasem grywał ogony.

Szkoła kosztowała 30 zł miesięcznie, za występ zarabiał złotówkę. Wydawał ją na ciastka dla dziewczyn. Na naukę zostawała noc. Gdy brakowało pieniędzy na naftę, gościny przy swej lampie użyczał mu sąsiad szewc, pracujący do późna w nocy. Po trzech latach takiej nauki Wichniarz stanął do państwowego egzaminu i wtedy okazało się, że jest za młody. W szkole nikt nie spytał go o wiek, nauczycieli zmylił dojrzały bas, jakim przemawiał młodzieniec. Tymczasem komisja pod przewodnictwem prof. Zelwerowicza zajrzała w papiery. "Nie dam dyplomu dziecku!" - oświadczył nieubłaganie Zelwer.

Kaziu musiał czekać rok, by zostać pełnoprawnym aktorem. Wyfrunął w świat. Na wschód, do Teatru Wołyńskiego, gdzie żyło się szybko i barwnie. Zespół objeżdżał Kresy w specjalnych wagonach, a mieszkańcy nadgranicznych miasteczek witali artystów z entuzjazmem. W nocy, po skończonym przedstawieniu, wielbicielki odwiedzały aktorów, wchodząc do ich sypialnych przedziałów przez okno. Płaca też była dobra - początkowo 175, potem 225 zł. Pierwszą pensję p. Kazimierz przegrał w pokera ("Od tamtej pory nie gram w karty"), za drugą kupił frak.

Wideo „Potop Redivivus”, reż. J. Hoffman [ZWIASTUN GŁÓWNY]| OFFICIAL TRAILER

Sielankę przerwała wojna. Młody aktor założył mundur i poszedł na front. Potem był obóz jeniecki i kilkuletnia praca w fabryce w Mielcu w charakterze urzędnika. Jak do niej trafił? W wywiadach wspominał o ucieczce z obozu, ale szczegółów nie zdradzał. W życiorysach pisał o "nielegalnym opuszczeniu" oflagu, ale wśród dokumentów znaleźć można jedynie podpisane przez komendanta placówki zwolnienie z nakazem stawienia się w ciągu 24 godzin do pracy w mieleckiej fabryce.