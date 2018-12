Katie Holmes: Wszystko dla córki

Widzowie poznali ją jako Joey z serialu "Jezioro marzeń". Później próbowała zaistnieć na dużym ekranie. Była dziewczyną Batmana i żoną Adama Sandlera w jednym z najgorszych filmów dekady. Największy rozgłos przyniosły jej jednak sprawy prywatne - małżeństwo z Tomem Cruisem rozwijające się w cieniu kościoła scjentologicznego. 18 grudnia 2018 roku Katie Holmes skończyła 40 lat.

W wieku 14 lat zaczęła pracować jako modelka. Za namową swojego agenta wzięła udział w castingu do filmu "Burza lodowa" (1997) Anga Lee. Od niego zaczęła się jej filmowa kariera. W tym samym roku starała się o rolę Joey w serialu dla młodzieży "Jezioro marzeń". Producentom tak bardzo zależało na jej angażu, że zgodzili się przyjąć jej zgłoszenie zarejestrowane na taśmie wideo. Dostała także propozycję zagrania głównej roli w "Buffy: Postrach wampirów", lecz odrzuciła ją, chcąc wcześniej ukończyć szkołę.

Udział w sześciu sezonach "Jeziora marzeń" przysporzył jej popularności wśród widzów. Jednocześnie Holmes pojawiała się w filmach. Rola w horrorze "Grzeczny świat" przyniosła jej nagrodę MTV za przełom aktorski. Bardzo dobrze przyjęto jej występ w "Wizycie u April", gdzie wcieliła się w czarną owcę rodziny przygotowująca kolację z okazji Święta Dziękczynienia. W 2005 roku zagrała w filmie "Batman: Początek". Wcieliła się ukochaną tytułowego superbohatera. Niestety, jej role uznano za najgorszy aspekt produkcji. Holmes skończyła z pierwszą nominacją do Złotej Maliny.



W kwietniu 2005 roku Holmes zaczęła spotykać się z Tomem Cruisem. Miesiąc później aktor w niesławnym występie w "The Oprah Winfrey Show" wyznał, że jest w niej zakochany do szaleństwa, po czym zaczął skakać po kanapie. Niedługo później para ogłosiła, że spodziewa się dziecka. W październiku 2006 roku wzięli ślub. Media ochrzciły ich związek mianem "TomKat" i z lubością informowały o jego każdym szczególe. Od początku otaczała go jednak nieprzyjemna aura. Wszystko z racji przynależności Cruise'a do kościoła scjentologicznego.



Wedle informacji medialnych po rozstaniu aktora z Penelope Cruz w 2004 roku scjentolodzy rozpoczęli poszukiwania nowej dziewczyny dla Cruise'a. Był on przecież jednym z ich najaktywniejszych członków. Wpierw swatano go z brytyjsko-irańską aktorką Nazanin Boniadi. Związek był krótkotrwały. Zaraz po rozstaniu Boniadi opuściła kościół. Holmes zaczęła zgłębiać scjentologię niedługo po pierwszej randce... Podczas ich ślubu świadkiem Cruise'a był David Miscavige, głowa kościoła. Przedstawiciele scjentologów zajęli wkrótce miejsca dotychczasowych agentów aktorki.



W kwietniu 2006 roku na świat przyszła córka aktorów, Suri. Macierzyństwo zatrzymało rozwój kariery Holmes na niemal pięć lat. W tym czasie wystąpiła tylko w jednym filmie, nieudanej komedii "Skok na kasę" (2008). Do grania wróciła dopiero w 2010 roku. Szczególnie pracowity był 2011 rok, gdy zagrała rolę Jackie Kennedy w miniserialu "The Kennedys". Miała także wątpliwy zaszczyt pojawianie się w komedii "Jack i Jill", w której Adam Sandler wcielił się w tytułowe rodzeństwo. Film został niemal jednogłośnie sklasyfikowany jako jeden z najgorszych w historii.

W czerwcu 2012 roku Holmes wniosła pozew o rozwód z Cruisem. Papiery zostały podpisane jeszcze w lipcu. Aktorka otrzymała wyłączność do opieki nad córką. Później przyznała, że obawiała się wpływu kościoła scjentologicznego na córkę, podejrzewała także, że może ona zostać jej odebraną podstępem. W 2018 roku przyznała, że od czasu rozwodu Cruise nie widywał swojej córki. Wedle plotek aktor otrzymał od kościoła scjentologicznego zalecenie zerwania z nimi kontaktu. Holmes tymczasem zaczęła spotykać się z Jamiem Foxxem, laureatem Oscara za "Ray'a". Para nie afiszuje się ze swoim związkiem i zbywa wszelkie pytania na jego temat.



Od tego czasu Holmes dzieli czas między córkę i odbudowywanie swej kariery. W 2017 roku wystąpiła w czteroodcinkowej kontynuacji "The Kennedys" i wyreżyserowała jeden z epizodów. Dobrze przyjęto także jej udział w komedii "Logan Lucky" Stephena Soderbergha. Póki co nie udało jej się jednak odnieść sukcesu, jaki wielu wróżyło jej na początku kariery.