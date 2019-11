1 / 16

Katie Holmes, aktorka o wyglądzie, który w Stanach Zjednoczonych określany jest mianem "the girl next door" lub "All-American girl" (dziewczyna z sąsiedztwa), obchodzi w środę, 18 grudnia, 35. urodziny. Gwiazda równie dobrze znana z ekranu, co z kronik plotkarskich (głównie za sprawą związku z Tomem Cruise'em) urodziła się w Toledo, w stanie Ohio, jako najmłodsze z pięciorga dzieci Kathleen - gospodyni domowej i Martina - adwokata zajmującego się sprawami rozwodowymi.