Kolejną kreacją Heigl była mała rólka w dramacie obyczajowym Stevena Soderbergha "Król wzgórza" (1993). Krótko po niej dostała wreszcie główną rolę - zbuntowanej nastolatki przysparzającej samych zmartwień swojemu ojcu - w komedii "Tata i małolata" (1994). Jej ojca grał sam Gerard Depardieu. Następnie mogliśmy oglądać nastoletnią aktorkę w roli siostrzenicy walczącego z terrorystami kucharza-komandosa w "Liberatorze 2". W tamtym okresie mogliśmy też zobaczyć Heigl w produkcji Disneya dla młodzieży zatytułowanej "Spadająca gwiazda" (1996) oraz w kostiumowym filmie opowiadającym o przygodach Rycerzy Okrągłego Stołu - "Książę Waleczny" (1997).

Zdjęcie Aktorka na planie serialu "Roswell: W kręgu tajemnic" / Album Online / East News

Katherine Heigl: Zaczęła karierę od "Wpadki"

Co do jej życia prywatnego, to Katherine skończyła szkołę średnią niemal dokładnie w momencie, gdy jej rodzice postanowili się rozwieść. Początkująca wciąż aktorka postanowiła wraz z matką - która została jej menedżerką - przeprowadzić się do Los Angeles i całkowicie skupić się na karierze w show-biznesie. Po niezbyt zapadających w pamięć występach w ekranizacji Szekspirowskiej "Burzy" i horrorze "Narzeczona laleczki Chucky" olbrzymią popularność przyniósł Heigl występ w serialu "Roswell: W kręgu tajemnic". Choć nie planowała rozwoju kariery w kierunku telewizji, na planie produkcji - rozgrywającej się w słynnym ze względu na plotki o lądowaniu UFO miasteczku - spędziła aż trzy lata.

W międzyczasie pojawiała się co prawda na ekranach kin, ale przeważnie były to produkcje, które nie osiągały spektakularnego sukcesu ("100 dziewczyn i ja", "Wieczne zło", "Obietnica miłości"). Prawdziwym przełomem w jej karierze okazała się... kolejna serialowa rola. W "Chirurgach" Heigl wcieliła się w dr Isobel "Izzie" Stevens i z miejsca stała się sławna i podziwiana. Za swoją kreację artystka otrzymała nagrodę Emmy i była dwukrotnie nominowana do Złotego Globu, ale co ważniejsze stała się ona dla niej przepustką do aktorskiej pierwszej ligi Hollywood.

Zdjęcie Kreacja "Izzie" Stevens przyniosła jej nagrodę Emmy / Album Online / East News

Pierwszą ważną rolą Heigl w "Fabryce Snów" był występ u boku Setha Rogena w filmie Judda Apatowa "Wpadka" (2007). Dosyć nietypowa komedia romantyczna o konsekwencjach decyzji podejmowanych pod wpływem alkoholu okazała się ogromnym kasowym sukcesem. Aktorka wcieliła się w niej w świeżo upieczoną prezenterkę telewizyjną, która musi podołać nieplanowanej roli matki.