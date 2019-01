Katey Sagal: Nie tylko Peggy Bundy

Polscy widzowie poznali ją jako leniwą i seksualnie nienasyconą żonę pechowego sprzedawcy butów. Aktorska przygoda Katey Sagal nie kończy się jednak na roli Peggy Bundy. Przez lata wykreowała inne postaci, często skrajnie różniące się od siebie: od kapitan kosmicznego statku i cyklopki po szefową motocyklowego gangu. 19 stycznia aktorka skończyła 65 lat.

Katey Sagal /Valerie Macon / AFP

Jej ojcem był Boris Sagal, reżyser filmowy i telewizyjny. Katey zaczęła występować w latach siedemdziesiątych, pojawiła się m.in. "Colombo", a odcinek w którym zagrała, wyreżyserował właśnie jej ojciec. Boris Sagal zginął w 1981 roku na planie mini-serialu "Trzecia wojna światowa", gdy tylne śmigło helikoptera ucięło mu kawałek głowy. Pomimo tak traumatycznego wydarzenia Katey nie porzuciła aktorstwa - swoją pierwszą zauważalną kreację otrzymała w serialu komediowym "Mary" (1985-1986). Chociaż w roli głównej występowała ikona telewizji, Mary Tyler-Moore, produkcję skasowano po 13 odcinkach. Niedługo później Sagal wygrała jednak casting do roli, która przyniosła jej międzynarodową sławę.



Reklama

W 1987 roku Sagal zaczęła grać w sitcomie telewizji Fox "Świat według Bundych". Wcieliła się w Peggy, leniwą żoną, która nigdy nie odpuści okazji, by ubliżyć swojemu mężowi Alowi (kiedyś dobrze rokującemu futboliście, teraz sprzedawcy butów) lub odebrać mu ostatnie pieniądze. Ewentualnie starała się bezskutecznie zaprosić go "na pięterko". Sagal miała duży wkład w kreację swej postaci. Na casting przyszła w rudej peruce, która stała się stałym elementem image'u Peggy. To także aktorka wpadła na pomysł, by jej bohaterka ubierała się w stylu lat 60. ubiegłego wieku, tym samym parodiując grzeczne i uprzejme panie domu z telewizji tamtego okresu.

Zdjęcie Katey Sagal i obsada serialu "Świat według Bundych" / AKPA

Chociaż aktorzy nie wierzyli w sukces serialu, "Świat według Bundych" spodobał się widzom. Przedstawiał niezamożną rodzinę, która w większości wypadków nie wspierała się, tylko wzajemnie zwalczała. Ukazane dysfunkcje oraz liczne dowcipy z seksu, masturbacji i ogólny brak poszanowania dla wszystkich świętości sprawiły, że liczne organizacje wzywały do bojkotu serialu. Jak na ironię, ich apele tylko zwiększały zainteresowanie produkcją. Za rolę Peggy Sagal była czterokrotnie nominowana do Złotego Globu. "Świat według Bundych" zakończył się w 1997 roku, po jedenastu sezonach.



Aktorka szybko znalazła sobie jednak nowe zajęcie. W 1999 roku zaczęła podkładać głos postaci Leeli w serialu animowanym "Futurama". Była to jednooka kapitan statku, silna postać kobieca, która nie zdawała sobie sprawy z własnego piękna. Sagal była jedyną osoba z obsady, która podkładała głos pod tylko jedną postać. Serial ma dziś status kultowego, chociaż podczas swej emisji nie osiągał fantastycznych wyników. Pierwszy raz skasowano go po pięciu sezonach w 2003 roku. W 2010 roku powrócił w paśmie nowej stacji. Zakończył się po siódmej serii w 2013 roku.

Zdjęcie Makieta przedstawiająca Leelę, bohaterkę "Futuramy" / Mac Leod / East News

Po zakończeniu prac nad "Futuramą" Sagal otrzymała główną role w kolejnym rodzinnym sitcomie. W "8 prostych zasadach" (2002-2005) wcieliła się w pracującą żonę, która otrzymuje awans i nie ma czasu zajmować się rodziną. Jej rolę przejmuje więc mąż (John Ritter), z zawodu komentator sportowy. Na początku drugiego sezonu doszło do tragedii. Podczas prób do jednego z odcinków Ritter zaczął odczuwać bóle w klatce piersiowej. W szpitalu stwierdzono zawał serca, a później rozwarstwienie aorty. Aktor zmarł na stole operacyjnym.



Producenci zdecydowali się nie kasować serialu. Zamiast tego w centrum fabuły znalazła się postać Sagal i jej próby z poradzeniem sobie po śmierci męża - wychowaniem nastoletnich dzieci, wprowadzeniem się swojego ojca i siostrzeńca, a także powrotem do randkowania. W dawną miłość jej bohaterki wcielił się Ed O'Neill, czy serialowy Al Bundy. "8 prostych zasad" zakończono po trzech sezonach.

Wideo Synowie Anarchii, klip 1

W 2008 roku Sagal zmieniła nieco repertuar i wcieliła się w Gemmę Teller Morrow w "Synach Anarchii". Twórcą serialu był jej mąż, Kurt Sutter. Projekt opowiadał o gangu motocyklowym z Kalifornii. Gemma była żoną obecnego przywódcy grupy, Claya (Ron Perlman). W miarę rozwoju fabuły okazywała się ona bardziej bezwzględna od swojego męża. Rola Sagal została bardzo dobrze przyjęta przez krytykę. W 2011 roku rola Gemmy przyniosła jej Złoty Glob.

Po zakończeniu "Synów Anarchii" w 2014 roku Sagal nie dołączyła na stałe do obsady żadnego serialu. Pojawiała się gościnnie, między innymi w "Teorii wielkiego podrywu" (jako matka postaci granej przez Kaley Cucou, czyli jednej z jej córek w "8 prostych zasadach") czy "Tacy jesteśmy". Oglądaliśmy ją także w filmach w rolach drugoplanowych: m.in. w "Pitch Perfect 2" oraz "Opłacone krwią".