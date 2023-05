Kate Winslet: Zachwyca na dużym i małym ekranie

Gdy stawiała pierwsze aktorskie kroki w reklamie płatków śniadaniowych, wyemitowanej w brytyjskiej telewizji, nikt nie spodziewał się, że w przyszłości znajdzie się wśród najlepiej opłacanych aktorek świata. Dziś uznawana jest za jedną z najjaśniej świecących filmowych gwiazd.

Kate Winslet na przestrzeni lat udowodniła, że potrafi wcielić się w niemal każdą postać, brawurowo portretując zarówno zagubioną kobietę szukającą swojej życiowej drogi w filmie "W stronę Marrakeszu", jak i zbrodniarkę wojenną, byłą strażniczkę obozu koncentracyjnego, którą wykreowała w "Lektorze", otrzymując za tę rolę statuetkę Oscara.

Kate Winslet: Córka aktorki poszła w jej ślady

W ostatnich latach aktorka bardzo dobrze radzi sobie również na małym ekranie. 14 maja odebrała statuetkę BAFTA TV za rolę w serialu "I am... Ruth". Na gali oraz na planie serialu towarzyszyła jej córka, Mia. 22-latka zdążyła już niepostrzeżenie wkroczyć do świata filmu.

"Wspaniałe jest to, że ma inne nazwisko, co pozwoliło jej uniknąć nadmiernego zainteresowania mediów. Na castingach nikt nie wiedział, że jest moją córką , co było bardzo istotne w kontekście jej poczucia własnej wartości" - mówiła kilka lat temu Winslet.



Kate Winslet i Mia Threapleton: Razem na ekranie i czerwonym dywanie

Mia Threapleton, której ojcem jest pierwszy mąż Winslet, Jim Threapleton, w 2020 roku zagrała jedną z głównych ról w thrillerze "Shadows". Niedawno 22-latkę można było oglądać w nagrodzonym właśnie serialu "I am... Ruth", w którym wystąpiła u boku matki. Panie wcieliły się w role matki i córki. Jako serialowa Ruth, Kate Winslet próbuje pomóc córce w przezwyciężeniu presji idealnego wizerunku, który narzucają jej social media.

Kate Winslet odbierając nagrodę podziękowała również córce. "Nie mam wątpliwości, że płaczę tu dzisiaj jako jedyna, nic nie widzę na kartce! [...] Gdybym mogła tę nagrodę podzielić na pół, oddałabym część mojej córce, Mii Threapleton. Zrobiłyśmy to razem, dzieciaku!".