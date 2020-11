Kate Winslet użyczyła głosu klaczy w filmie "Black Beauty"

Platforma streamingowa Disney+ udostępniła pierwszy zwiastun swojej nowej produkcji zatytułowanej „Black Beauty”. To kolejna ekranizacja powieści „Czarny książę” Anny Sewell, która już wielokrotnie była przenoszona na duży i na mały ekran. Głosu tytułowej klaczy użyczy Kate Winslet.

Kate Winslet /Mike Windle /Getty Images

Jak się okazuje, modzie na zmianę płci czy rasy głównego bohatera w remake’u jakiegoś klasycznego filmu nie uniknęły także zwierzęta. Tytułowy bohater powieści Sewell, Czarny Książę, był mustangiem. W nowej wersji będzie zaś klaczą i przemówi głosem Kate Winslet. Polski tytuł książki i filmów powstałych na jej podstawie określa jednoznacznie płeć konia jako samca. Ale oryginalny tytuł, który można tłumaczyć jako "Czarna piękność", może odnosić się i do samca, i do samicy.



Bohaterką filmu "Black Beauty" jest klacz, która zostaje odebrana od swojej rodziny i trafia na zupełnie nową farmę. Tam zaprzyjaźnia się z nią młoda Jo Green (Mackenzie Foy), dziewczyna, która przeżyła osobistą tragedię. "Łączy je niezniszczalna więź, która pozwala Czarnej Piękności przetrwać kolejne rozdziały, wyzwania i przygody jej życia" - czytamy w oficjalnym opisie filmu.

Reklama

W opublikowanym zwiastunie "Black Beauty" próżno jednak nasłuchiwać głosu Kate Winslet. Zdaniem osób, które go już widziały, jest rzeczą dziwną, że Disney nie promuje swojego nowego filmu nazwiskiem laureatki Oscara.

Wideo Black Beauty | Official Trailer | Disney+

Film "Black Beauty" będzie można zobaczyć na wciąż nieobecnej na polskim rynku platformie Disney+ już od 27 listopada. Wyreżyserowała go Ashley Avis, autorka dramatu "Dorastając" z 2017 roku. W pozostałych rolach wystąpili znany z "Gry o tron" Iain Glen oraz Claire Forlani i Fern Deacon.



Oprócz użyczenia głosu klaczy, Kate Winslet zagrała ostatnio u boku Saoirse Ronan w melodramacie "Amonit", który w polskich kinach ma pojawić się 25 grudnia. Obie aktorki występujące w nim w rolach głównych są wśród faworytek do oscarowych nominacji w kategoriach aktorskich. Winslet dołączyła też do obsady kontynuacji "Avatara", gdzie można było ją zobaczyć na udostępnionych podwodnych zdjęciach z planu.