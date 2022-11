"Kiedy usłyszałam o pieniądzach, rozpłakałam się" - przyznaje 49-letnia Szkotka, Carolynne Hunter, która wychowuje 12-letnią córkę Freyę, zmagającą się z porażeniem mózgowym.

Mieszkająca w Tillicoultry kobieta została niedawno ostrzeżona, że roczny rachunek za prąd w 2023 roku może wzrosnąć z 6,5 tysięcy do 17 tysięcy funtów. Zdesperowana kobieta zainicjowała internetową zbiórkę pieniędzy w serwisie GoFundMe, zwracając uwagę, że jej chora córka wymaga nieustannej opieki i ciągłego dostępu do tlenu.

Wideo Freya Hunter - #energycrisis

"Nie mam możliwości zmniejszenia użycia energii w moim domu" - napisała Hunter, zwracając uwagę na fakt, że jej córka jest bez przerwy podpięta do podtrzymującej ją przy życiu aparatury medycznej.

Rosnące ceny energii i brak rządowego wsparcia dla rodzin opiekujących się w domowych warunkach chorymi to coraz poważniejszy problem w Wielkiej Brytanii.

"W marcu płaciłam [jeszcze] miesięcznie 225 funtów (...). Od kwietnia miesięczny rachunek za prąd wynosił już 400 funtów. Teraz jestem zmuszona do płacenia 505 funtów. Pomocy!" - apelowała Hunter, dodając, że według wstępnych prognoz w 2023 roku będzie musiała płacić miesięcznie za prąd ponad tysiąc funtów.

O sytuacji 49-letniej kobiety i jej córki Kate Winslet dowiedziała się dzięki reportażowi w BBC Scotland. Aktorka szybko wpłaciła 17 tysięcy funtów w serwisie GoFundMe i osobiście skontaktowała się z rodziną Hunterów, życząc im wszystkiego najlepszego.

"Myślałam, że to się nie dzieje naprawdę. Ciągle nie wierzę, że to prawda" - Hunter skomentowała szczodry gest Winslet.

Kate Winslet mieszka wiejskim domu w hrabstwie West Sussex. Majątek brytyjskiej aktorki wyceniany jest na 50 milionów funtów.

W 2012 roku Winslet poślubiła Edwarda Abla Smitha, siostrzeńca miliardera Richarda Bransona. W 2013 roku na świat przyszło dziecko pary - syn Bear Blaze.

Zdjęcie Kate Winslet z mężem Edwardem Ablem Smithem / BACKGRID / East News

Aktorka ma jeszcze dwójkę dzieci z poprzednich małżeństw. 22-letnia Mia to owoc związku z reżyserem Jimem Threapletonem z kolei ojcem 19-letniego Joego jest laureat Oscara za film "American Beauty" Sam Mendes .

Kate Winslet jest patronką charytatywnej organizacji Family Heaven, która wspiera najuboższe rodziny hrabstwa Gloucestershire.

Kate Winslet: Szacunek do pracy i skromność

Kate Winslet to jedna z najsłynniejszych i najbardziej lubianych gwiazd Hollywood. Brytyjska aktorka na przestrzeni lat stworzyła wiele zapadających w pamięć kreacji, którymi zaskarbiła sobie sympatię widzów i uznanie krytyków. Na swoim koncie ma m.in. statuetkę Oscara, którą otrzymała za genialną rolę w głośnym melodramacie "Lektor", a także cztery Złote Globy, trzy nagrody BAFTA i nagrodę Europejskiej Akademii Filmowej.



Winslet ceniona jest nie tylko ze względu na aktorski talent, ale i naturalność - mimo imponujących osiągnięć i wyróżnień, wśród których znajduje się nawet przyznany przez królową Elżbietę II tytuł komandora Orderu Imperium Brytyjskiego, bliżej jej do tzw. dziewczyny z sąsiedztwa niż nieskazitelnej, skrojonej na miarę magazynów kobiecych gwiazdy.

Okazuje się, że owa bezpretensjonalność i dystans do siebie, za który Kate Winslet uwielbiają miliony fanów, to cechy, które aktorka zawdzięcza swojej matce, Sally. Jak wyznała w jednym z wywiadów gwiazda "Titanica", z rodzinnego domu wyniosła szacunek do pracy i skromność.

"Obie zawsze brzydziłyśmy się zarozumiałością. Mama zawsze mówiła mi: 'Proszę, obiecaj, że nigdy nie będziesz się popisywać'. To naprawdę zostało ze mną. Ma to ogromny wpływ na moją pracę, na to, jak do niej podchodzę" - wyznała w rozmowie z "Mirror".

