Kate Winslet na zdjęciu z kolejnej części "Avatara"

Jak na produkcję, która według wielu szacunków ma kosztować miliard dolarów, twórcy powstających równocześnie filmów „Avatar 2” i „Avatar 3” nie rozpieszczają materiałami z planu. Na oficjalnych kontach filmu w serwisach społecznościowych pojawiło się nowe zdjęcie, na którym można zobaczyć czworo występujących w filmie aktorów. Wśród nich nowi w obsadzie Kate Winslet i Cliff Curtis.

Kate Winslet to nowa twarz w obsadzie "Avatara" /Mike Windle /Getty Images

Zdjęcie to ciąg dalszy materiałów z wodnego planu "Avatarów" Jamesa Camerona. Na poprzednich można było dostrzec reżysera siedzącego nad wielkim basenem wypełnionym białymi piłeczkami oraz aktorami nagrywającymi sekwencje podwodne. Nie dało się jednak zidentyfikować obecnych na planie gwiazd.



Teraz już wiadomo, że byli to Sam Worthington i Zoe Saldana, czyli filmowi Jake Sully i Neytiri oraz Cliff Curtis i Kate Winslet.



Według opisu dołączonego do wspomnianej fotografii mogący pomieścić prawie trzy i pół miliona litrów wody basen został zbudowany specjalnie na potrzeby powstającego filmu. Kręcone są w nim zdjęcia, w trakcie których wykorzystywana jest technika motion capture, czyli przechwytywanie trójwymiarowych ruchów aktorów w celu zapisania ich na komputerze do dalszej obróbki.



Premierę filmu "Avatar 2" wyznaczono na 17 grudnia 2021 roku. Później co dwa lata do kin wprowadzane będą kolejne części filmu aż to "Avatara 5".