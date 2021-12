Kate Winslet na spotkanie z Leonardo DiCaprio czekała trzy lata

Kate Winslet i Leonardo DiCaprio spotkali się niedawno w Los Angeles. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do spotkania, aktorka przyznała jednak, że bardzo się wzruszyła.



Kate Winslet wzruszona spotkaniem z DiCaprio

"Nie mogłam przestać płakać. Znam go połowę swojego życia. To nie tak, że mogliśmy się spotkać w czasie, gdy ja byłam w Nowym Jorku lub on w Londynie. Nie mogliśmy opuścić swoich krajów z powodu koronawirusa" - powiedziała w rozmowie z dziennikiem "The Guardian".

"Jest moim przyjacielem, naprawdę bliskim przyjacielem. Jesteśmy związani na całe życie" - dodała.

Niecały rok temu Kate podkreśliła, że w życiu prywatnym nigdy nie łączył ich romans, a insynuacje gazet, jakoby byli kiedyś parą, doprowadzały ich do śmiechu. "To byłoby absolutnie jak kazirodztwo" - komentowała na łamach magazynu "Rolling Stone".

Aktorka przyznała jednak, że podczas przerw na planie "Titanica", siedzieli w przyczepie DiCaprio i rozmawiali m.in. o seksie.

"Prosiliśmy się nawzajem o rady. Mówiliśmy sobie: 'Rób to w ten sposób, a w taki nie'. Jest w tym bardzo dobry. Muszę przyznać, że dużo z tych wskazówek odnośnie seksu, które mi dał, sprawdziło się. Wiem, że w drugą stronę też to zadziałało" - wyznała Winslet.

Po "Titanicu", Winlset i DiCaprio zagrali małżeństwo w dramacie Sama Mendesa "Droga do szczęścia" (2008).

Kate Winslet mogliśmy w tym roku oglądać w serialu kryminalnym HBO "Mare z Easttown" . Najnowszy film z udziałem DiCaprio, "Nie patrz w górę" pojawił się właśnie w kinach i na Netfliksie.

