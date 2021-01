​Kate Hudson: Trójka dzieci z trójką mężczyzn

Współdzielenie opieki nad dzieckiem może być jednym z największych wyzwań dla rodziców. Kate Hudson robi to z trzema różnymi ojcami swoich dzieci. Niedawno aktorka podzieliła się swoimi bardzo osobistymi doświadczeniami, które ujawniły jej podejście do rodzicielstwa.

Jedyne oczekiwania, które naprawdę mam, dotyczą moich dzieci i spraw rodzinnych - mówi Kate Hudson /Toni Anne Barson/WireImage /Getty Images

Kate Hudson podchodzi z dużą rozwagą do tematu współdzielenia opieki nad trójką dzieci, którą sprawuje ze swoim partnerem, Dannym Fujikawą, byłym narzeczonym Mattem Bellamy oraz byłym mężem Chrisem Robinsonem. Podkreśla, że ten aspekt jej życia jest dla niej najważniejszy. "Jedyne oczekiwania, które naprawdę mam, dotyczą moich dzieci i spraw rodzinnych" - przyznała aktorka.



Wspólne rodzicielstwo jest tak ważne dla Kate, po części dlatego, że nie znała swojego biologicznego taty, muzyka Billa Hudsona. Wychowała ją mama Goldie Hawn i jej wieloletni partner, Kurt Russell.

"Mam wspaniałą matkę. Mam ojczyma, który wkroczył w nasze życie i odegrał ogromną, ogromną rolę pokazując, co to znaczy mieć w swoim życiu postać niezawodnego ojca. Ale to nie zmienia faktu, że nie znaliśmy naszego taty" - wspomniała aktorka. Podkreślając, że jej osobiste doświadczenia tym bardziej zaważyły na jej podejściu do wspólnego wychowania dzieci, choć nie zawsze jest łatwo.

Dodaje również, że należy podejmować ten temat, ponieważ takie sytuacje zdarzają się niestety nad wyraz często.