Kate Hudson i Danny Fujikawa są razem od pięciu lat, a od trzech wychowują razem córeczkę Rani Rose. O zaręczynach aktorka poinformowała fanów na Instagramie.

Kilka dni temu opublikowała tam fotografię, na której całuje się z muzykiem, a na pierwszym planie widać na jej serdecznym palcu pierścionek zaręczynowy. Dla tych, którzy mieliby wątpliwości, co oznacza ta fotografia, aktorka dodała krótki wpis: "Chodźmy!" i emotikony: panny młodej, pana młodego oraz kościoła.

Wiadomość ta podekscytowała dwie bliskie przyjaciółki Hudson, a zarazem siostry przyrodnie Fujikawy - Erin i Sarę Foster. Erin w komentarzu pod postem aktorki napisała: "Wreszcie oficjalnie jesteśmy siostrami!!”, a Sara dodała: "Wow. To oficjalne! Nie będę kłamać, to był trudny do zachowania sekret. Być może nie wytrzymałam i powiedziałem kilku osobom" - zażartowa

Goldie Hawn podekscytowana ślubem córki

Jeszcze jedna osoba z bliskiego otoczenia zaręczonej pary, która nie kryje ekscytacji zbliżającym się ślubem. Chodzi o mamę przyszłej panny młodej, Goldie Hawn. "Goldie mówi, że Danny jest po prostu wspaniały, uwielbia go i traktuje jak własnego syna. Są naprawdę w dobrych relacjach" - mówi w rozmowie z "Closer Weekly" znajoma gwiazdy.

Tygodnik donosi również, że zaręczyny, które oficjalnie zostały ogłoszone 13 września, miały miejsce kilka miesięcy temu, o czym wiedzieli tylko najbliżsi narzeczonych. "Pierwszą osobą, której Kate powiedziała szczęśliwą nowinę, była właśnie mama. Goldie była w siódmym niebie, ponieważ wierzy, że Kate i Danny idealnie do siebie pasują" - twierdzi informator "Closer Weekly".

Ślub jeszcze w tym roku!

Z informacji gazety wynika, że chociaż dokładna data nie została jeszcze ustalona, to Hudson i Fujikawa chcą się pobrać jeszcze w tym roku. Wybrali już ponoć miejsce, w którym powiedzą sobie "tak".

Będzie to posiadłość Kate w Los Angeles. "Ten dom jest dla niej miejscem szczególnym, ponieważ tam się wychowała. Zaproszą na ceremonię wszystkich najbliższych przyjaciół i rodzinę" — donosi rozmówca tygodnika. I dodaje, że Goldie Hawn bardzo chciałaby mieć swój udział w zorganizowaniu wesela córki. "Nie ma nic, co Goldie kocha bardziej niż zorganizowanie dobrej imprezy. Dlatego doradza Kate w sprawach cateringu, kwiatów i pomaga jej wybrać sukienkę" - twierdzi informator.

Hawn zadeklarowała również pomoc w zorganizowaniu wieczoru panieńskiego. To będzie drugi ślub Kate Hudson. W 2000 roku wyszła za rockmana Chrisa Robinsona, ale ich związek nie wytrzymał próby czasu - rozstali się w 2007 roku. Potem aktorka była jeszcze związana m.in. z Owenem Wilsonem i Matthew Bellamy, liderem zespołu Muses, by w końcu zakochać się w obecnym narzeczonym Dannym Fujikawie. Są parą od pięciu lat, ale znają się znacznie dłużej, bo prawie dwadzieścia.



