Katarzyna Warnke w "Powrocie do Legolandu"

We Wrocławiu trwają zdjęcia do nowego filmu Konrada Aksinowicza. Twórcy tej produkcji na swoich kontach na portalach społecznościowych na bieżąco dzielą się wydarzeniami z planu. Dotychczas główną rolę w materiałach zza kulis pełnił Maciej Stuhr z fantazyjnym zarostem. Teraz na plan "Powrotu do Legolandu" zawitała Katarzyna Warnke.

Katarzyna Warnke zagra w kolejnym filmie Konrada Aksinowicza /Adam Jankowski / Reporter

Warnke, którą obecnie można oglądać w kinach w najnowszym filmie Patryka Vegi "Pętla", podzieliła się zdjęciem z planu na swoim koncie na Instagramie. Aktorka ma krzykliwy, jaskrawy makijaż i czerwoną kurtkę, przez co wygląda jak ikona stylu przełomu lat 80 i 90. ubiegłego wieku. "1991/WROCŁAW/POLSKA" - tak podpisała swoje zdjęcie Warnke. Aktorka wystąpiła też w poprzednim filmie Aksinowicza, "W spirali" z 2015 roku.

materiały dystrybutora

Katarzynę Warnke można również zobaczyć na innych materiałach z planu. Na zdjęciu na oficjalnym koncie filmu na Instagramie widać ją w towarzystwie Weroniki Książkiewicz, która wciela się w postać matki głównego bohatera filmu. Książkiewicz ubrana jest w gustowne ortalionowe dresy. "Helena i Ewa mieszkają w jednym bloku. Sąsiadki" - czytamy w opisie zdjęcia.

Akcja filmu Aksinowicza dziać się będzie właśnie na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Reżyser wraca do lat swojego dzieciństwa, by opowiedzieć historię dorastania z popkulturą w tle. Ważnym rekwizytem na planie będzie między innymi magnetowid, który pojawia się w domu głównego bohatera filmu, Tomka.

Jednak centralnym punktem fabuły ma być relacja pomiędzy Tomkiem a jego ojcem Alkiem, w którego rolę wcieli się Maciej Stuhr. By zapewnić lepszy byt rodzinie, Alek wyjeżdża na Zachód. Po powrocie do kraju postanawia zainwestować zarobione za granicą pieniądze. Kiedy interes się nie udaje, Alek popada w alkoholizm. Jego uzależnienie oglądać będziemy oczami Tomka.