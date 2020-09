Katarzyna Sawczuk: Z talent show na kinowy ekran

Główną rolę w filmie „Jak zostać gwiazdą” zagrała wokalistka Katarzyna Sawczuk, dla której jest to pierwszoplanowyi debiut aktorski. Film trafi na ekrany kin w kinach 2 października

Katarzyna Sawczuk w filmie "Jak zostać gwiazdą" /Anna Gostkowska/ATM Grupa /materiały prasowe

Katarzyna Sawczuk jest piosenkarką i aktorką. "Jak zostać gwiazdą" to jej debiut w głównej roli, ale szerszej publiczności dała poznać się już w takich produkcjach jak "Miasto 44", "Belfer" czy "Barwy szczęścia". W wieku 17 lat zawojowała program "The Voice of Poland" zajmując w finale drugie miejsce. Jej wykonanie piosenki "Titanium" podczas przesłuchań do show ma już ponad 5 milionów wyświetleń na YouTube. Twórcy serialu "Czas honoru - powstanie", w którym aktorka zagrała jedną głównych ról, powierzyli jej również wykonanie piosenki promującej produkcję. "Dziewczyna z granatem" stała się hitem z ponad ośmioma milionami wyświetleń.

Doświadczenie, którą jako nastolatka zdobyła w talent show, pozwoliła jej lepiej zrozumieć postać "Ostrej", w którą wciela się w filmie "Jak zostać gwiazdą".



- Doświadczenia są bardzo ważnym tworzywem w budowaniu roli. Od dziecka jestem bardzo uważna na świat i ludzi. Mam umiejętność zapamiętywania najdrobniejszych szczegółów, a moją otwartość na kontakt z drugim człowiekiem zamieniam w narzędzie pracy. Tak też było w tym przypadku - mówi Katarzyna Sawczuk.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Jak zostać gwiazdą" [trailer] materiały dystrybutora

"Ostra" w filmie nie boi się wykonywać utworów bardzo skomplikowanych wokalnie. Ta rola obligowała aktorkę do wielu tygodni przygotowań.



- To był trudny proces, bo tak bardzo różnił się sposób wykonywania utworów przez "Ostrą" od mojego - Kasi Sawczuk. Katowaliśmy materiał i aspekty techniczne w każdej wolnej chwili, również pomiędzy dniami zdjęciowymi. Kocham muzykę całym sercem i dzięki temu projektowi zyskałam nowe doświadczenie. Moim marzeniem było zagrać w filmie, w którym proces przygotowań wydarza się z taką intensywnością, gdzie dodatkowo mogę połączyć obie swoje pasje. Poczułam spełnienie jako artystka. Tymczasowo, bo lista marzeń nie ma końca - mówi aktorka.



Reżyserka filmu Anna Wieczór-Bluszcz podkreśla, że przygotowanie muzyczne aktorki wcielającej się w postać "Ostrej" w "Jak zostać gwiazdą" było dla niej kluczowe.



"Jak zostać gwiazdą" 1 / 12 Pod koniec czerwca ruszyły zdjęcia do filmu "Ostra", ukazującego kulisy programu, w którym sława równie mocno zależy od głosu i kunsztu muzycznego, co rozpętanych skandali i zakulisowych intryg. Źródło: materiały dystrybutora Autor: Anna Gostkowska/ATM Grupa udostępnij

- Każdy etap opowieści wymagał od bohaterki innego poziomu w jej rozwoju wokalnym. Kasia Sawczuk jest wybitnie utalentowana aktorsko i muzycznie. Jest wszechstronna. Wspaniała. Jej pokora, a jednocześnie doświadczenie, które pomimo młodego wieku jest już bardzo duże, a do tego silna osobowość i świadomość - dały mi wielką przyjemność i satysfakcję w pracy ­- mówi Wieczór-Bluszcz.



Nie bez znaczenia okazał się fakt, że aktorka we wczesnej młodości sama miała doświadczenia w wielkoformatowym programie muzycznym.



- Wyjątkowe było to, że ona sama brała udział w jednym z wokalnych talent show. Doskonale znała okoliczności, sytuacje i emocje, które wiążą się z udziałem w tego typu programie. To bardzo uwiarygadnia całą opowieść. Kasia wykreowała wspaniałą rolę, wymagającą wszechstronności i wielkiego talentu. To prawdziwa osobowość - zachwyca się reżyserka.

Zdjęcie Katarzyna Sawczuk na teaserowym plakacie filmu "Jak zostać gwiazdą" / Kino Świat / materiały prasowe

"Jak zostać gwiazdą" w kinach już 2 października.