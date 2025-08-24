Katarzyna Figura Mocnym Solaninem. "Nic śmiesznego" Kamila Czudeja podbija festiwal w Nowej Soli
Film "Nic poważnego" Kamila Czudeja podbił 17. edycję Solanin Film Festiwal - wydarzenia, które od 2009 roku odbywa się w Nowej Soli. Młody reżyser otrzymał Grand Prix festiwalu, został nagrodzony przez Jury Młodych, przyznano mu również prestiżową nominację do Nagród im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy scenariusz. Katarzyna Figura została laureatką Specjalnej Nagrody Mocnego Solanina. Festiwal kończy się 24 sierpnia.
17. edycja Solanin Film Festiwal odbyła się w dniach 20-24 sierpnia 2025 roku w Nowej Soli (woj. lubuskie). Gwiazdą tegorocznego festiwalu była Katarzyna Figura, która została laureatką Specjalnej Nagrody Mocnego Solanina.
Wyróżnienie to przyznawane jest twórcom za "mocne i bezkompromisowe kino, w szczególności za odwagę, konsekwencję, determinację w tworzeniu autorskiego kina". W poprzednich latach Mocnego Solanina otrzymali m.in. Wojciech Smarzowski, Jerzy Stuhr, Marek Koterski czy Jan Jakub Kolski.
Katarzyna Figura była również jedną z jurorek tegorocznej edycji festiwalu. W pracach jury towarzyszyli jej: reżyser i kompozytor Tomasz Gąssowski ("Wróbel"), reżyser Korek Bojanowski ("Utrata równowagi"), aktorka Matylda Giegżno ("Światłoczuła") oraz pisarz Łukasz Orbitowski.
Do konkursu filmów krótkometrażowych nadesłano w tym roku aż 479 produkcji. Komisja selekcyjna wybrała 34 filmy, które rywalizowały w czterech kategoriach: Konkurs Animacji, Konkurs Kina Niezależnego oraz Konkurs Offowy, w którym wydzielono dwie podkategorie: dokument i fabułę.
Po burzliwych dyskusjach jurorzy zadecydowali, że w tym roku Grand Prix powędruje do Kamila Czudeja, autora filmu "Nic poważnego". Produkcja otrzymała również Nagrodę Jury Młodych w składzie: Martyna Gorowy, Łucja Minkowska, Liliana Pustkowska, Katarzyna Sądowska oraz Lilianna Słaby. To nie koniec - Czudejowi przyznano także prestiżową nominację do Nagród im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy scenariusz.
Przypomnijmy, że rok temu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni redakcja Interia Film przyznała Kamilowi Czudejowi za film "Nic poważnego" nagrodę Fenomen Festiwalu. Tytuł wyróżnili również gdyńscy jurorzy.
O czym opowiada film "Nic poważnego"? Daniel jest na imprezie, na której nie potrafi się odnaleźć. Przypadkiem zostaje wplątany w opłacenie stosu pizzy, którą przywozi pewna dziewczyna. Gdy chłopakowi udaje się uregulować dług, jej kradną firmowy rower. Dzięki niespodziewanej sytuacji młodzi zaczynają szczerze rozmawiać. W rolach głównych wystąpili Mateusz Więcławek i Izabella Dudziak.
Kamil Czudej w wywiadzie dla Interii zdradził, że inspiracją do nakręcenia filmu była obserwacja otoczenia, powieść Milana Kundery "Nieznośna lekkość bytu", a także polskie kino lat 60. oraz amerykańskie kino niezależne.
"To jest inspiracja zebrana z mojego otoczenia i ona bazuje na takim podejściu do relacji, które wydaje mi się jest charakterystyczne w pewnym wieku" - opowiadał. Wśród filmowych inspiracji wymienił takie filmy jak "Do widzenia, do jutra", "Jowita", "Niewinni czarodzieje" czy "Frances Ha".
Podczas 17. edycji festiwalu przyznano również nagrody w kategoriach:
Najlepsza offowa fabuła - "Końce i początki" w reżyserii Klaudii Fortuniak
Najlepszy offowy film dokumentalny - "Christmas Special" w reżyserii Igi Krasuskiej
Najlepsza animacja - "Jak być męczennikiem" w reżyserii Maksa Rzontkowskiego
Najlepszy film niezależny - "Babka Lancetowata" w reżyserii Maryny Suslovets
Jurorzy wyróżnili ponadto sześć filmów oraz trzy aktorki.
W Konkursie Filmów Niezależnych - "Życie w chmurze" reż. Agnieszka Kuzdra, Weronika Kuzdra, Anastazja Jarmuż, Martyna Hajnc, Agata Przybylska, Małgorzata Cybichowska, Michał Pszonka, Tymon Bronowski, Stanisław Linnik, Antonina Buczkowska, Helena Napierała, Jan Bielawski, Leon Bielawski.
W Konkursie Animacji - "Puste przestrzenie" reż. Marta Koch i "Ziemniaki" reż. Marcin Podolec.
W Konkursie Filmów Offowych w kategorii fabuła - "Granica" reż. Maria Magriel oraz "Stymulanty & Empatogeny" reż. Mateusz Pacewicz.
W Konkursie Filmów Offowych w kategorii dokument - "Szalona miłość" reż. Martyna Peszko.
Wyróżnienia aktorskie:
Daria Kalinchuk za rolę w filmie "Granica" reż. Maria Magriel,
Mira Fareniuk za rolę w filmie "Granica" reż. Maria Magriel,
Zofia Zoń za rolę w filmie "Ave Eva" reż. Agnieszka Nowosielska.
Przy okazji festiwalu wręczono również Nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego, które przydzielane są przez cały rok na najważniejszych festiwalach kina niezależnego w kraju. Oto nominowani:
Najlepsza Reżyseria - Elżbieta Benkowska za film "Siła Oporu",
Najlepszy Scenariusz - Kamil Czudej za film "Nic poważnego",
Najlepsze Zdjęcia - Mateusz Czuchnowski za film "Granica",
Najlepszy Montaż - Tomasz Kajetan Naruszewicz za film "Serwis",
Najlepsza Aktorka - Solomii Kyrylovej za film "Granica",
Najlepszy Aktor - Mateusz Więcławek za filmy "Nic poważnego",
Najlepszy Film Dokumentalny - "Christmas Special" w reżyserii Igi Krasuskiej,
Najlepszy Film Animowany - "Jak być męczennikiem" w reżyserii Maksa Rzontkowskiego.