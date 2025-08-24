Katarzyna Figura Mocnym Solaninem. "Nic śmiesznego" Kamila Czudeja podbija festiwal w Nowej Soli

Katarzyna Figura z nagrodą Mocnego Solanina

17. edycja Solanin Film Festiwal odbyła się w dniach 20-24 sierpnia 2025 roku w Nowej Soli (woj. lubuskie). Gwiazdą tegorocznego festiwalu była Katarzyna Figura, która została laureatką Specjalnej Nagrody Mocnego Solanina.

Wyróżnienie to przyznawane jest twórcom za "mocne i bezkompromisowe kino, w szczególności za odwagę, konsekwencję, determinację w tworzeniu autorskiego kina". W poprzednich latach Mocnego Solanina otrzymali m.in. Wojciech Smarzowski, Jerzy Stuhr, Marek Koterski czy Jan Jakub Kolski.

Katarzyna Figura była również jedną z jurorek tegorocznej edycji festiwalu. W pracach jury towarzyszyli jej: reżyser i kompozytor Tomasz Gąssowski ("Wróbel"), reżyser Korek Bojanowski ("Utrata równowagi"), aktorka Matylda Giegżno ("Światłoczuła") oraz pisarz Łukasz Orbitowski.

Zdjęcie Katarzyna Figura na Solanin Film Festiwal 2025 / materiały prasowe

"Nic poważnego" Kamila Czudeja z Grand Prix Solanin Film Festiwal

Do konkursu filmów krótkometrażowych nadesłano w tym roku aż 479 produkcji. Komisja selekcyjna wybrała 34 filmy, które rywalizowały w czterech kategoriach: Konkurs Animacji, Konkurs Kina Niezależnego oraz Konkurs Offowy, w którym wydzielono dwie podkategorie: dokument i fabułę.

Po burzliwych dyskusjach jurorzy zadecydowali, że w tym roku Grand Prix powędruje do Kamila Czudeja, autora filmu "Nic poważnego". Produkcja otrzymała również Nagrodę Jury Młodych w składzie: Martyna Gorowy, Łucja Minkowska, Liliana Pustkowska, Katarzyna Sądowska oraz Lilianna Słaby. To nie koniec - Czudejowi przyznano także prestiżową nominację do Nagród im. Jana Machulskiego w kategorii najlepszy scenariusz.

Przypomnijmy, że rok temu podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni redakcja Interia Film przyznała Kamilowi Czudejowi za film "Nic poważnego" nagrodę Fenomen Festiwalu . Tytuł wyróżnili również gdyńscy jurorzy.

O czym opowiada film "Nic poważnego"? Daniel jest na imprezie, na której nie potrafi się odnaleźć. Przypadkiem zostaje wplątany w opłacenie stosu pizzy, którą przywozi pewna dziewczyna. Gdy chłopakowi udaje się uregulować dług, jej kradną firmowy rower. Dzięki niespodziewanej sytuacji młodzi zaczynają szczerze rozmawiać. W rolach głównych wystąpili Mateusz Więcławek i Izabella Dudziak.

Zdjęcie Izabella Dudziak i Mateusz Więcławek w filmie "Nic poważnego" / materiały prasowe

Kamil Czudej w wywiadzie dla Interii zdradził, że inspiracją do nakręcenia filmu była obserwacja otoczenia, powieść Milana Kundery "Nieznośna lekkość bytu", a także polskie kino lat 60. oraz amerykańskie kino niezależne.

"To jest inspiracja zebrana z mojego otoczenia i ona bazuje na takim podejściu do relacji, które wydaje mi się jest charakterystyczne w pewnym wieku" - opowiadał. Wśród filmowych inspiracji wymienił takie filmy jak "Do widzenia, do jutra", "Jowita", "Niewinni czarodzieje" czy "Frances Ha".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Kamil Czudej laureatem nagrody Interii – Fenomen Festiwalu za „Nic poważnego” INTERIA.PL

Solanin Film Festiwal: pozostali laureaci

Podczas 17. edycji festiwalu przyznano również nagrody w kategoriach:

Najlepsza offowa fabuła - "Końce i początki" w reżyserii Klaudii Fortuniak

Najlepszy offowy film dokumentalny - "Christmas Special" w reżyserii Igi Krasuskiej

Najlepsza animacja - "Jak być męczennikiem" w reżyserii Maksa Rzontkowskiego

Najlepszy film niezależny - "Babka Lancetowata" w reżyserii Maryny Suslovets

Jurorzy wyróżnili ponadto sześć filmów oraz trzy aktorki.

W Konkursie Filmów Niezależnych - "Życie w chmurze" reż. Agnieszka Kuzdra, Weronika Kuzdra, Anastazja Jarmuż, Martyna Hajnc, Agata Przybylska, Małgorzata Cybichowska, Michał Pszonka, Tymon Bronowski, Stanisław Linnik, Antonina Buczkowska, Helena Napierała, Jan Bielawski, Leon Bielawski.

W Konkursie Animacji - "Puste przestrzenie" reż. Marta Koch i "Ziemniaki" reż. Marcin Podolec.

W Konkursie Filmów Offowych w kategorii fabuła - "Granica" reż. Maria Magriel oraz "Stymulanty & Empatogeny" reż. Mateusz Pacewicz.

W Konkursie Filmów Offowych w kategorii dokument - "Szalona miłość" reż. Martyna Peszko.

Wyróżnienia aktorskie:

Daria Kalinchuk za rolę w filmie "Granica" reż. Maria Magriel,

Mira Fareniuk za rolę w filmie "Granica" reż. Maria Magriel,

Zofia Zoń za rolę w filmie "Ave Eva" reż. Agnieszka Nowosielska.

Przy okazji festiwalu wręczono również Nominacje do Nagród im. Jana Machulskiego, które przydzielane są przez cały rok na najważniejszych festiwalach kina niezależnego w kraju. Oto nominowani:

Najlepsza Reżyseria - Elżbieta Benkowska za film "Siła Oporu",

Najlepszy Scenariusz - Kamil Czudej za film "Nic poważnego",

Najlepsze Zdjęcia - Mateusz Czuchnowski za film "Granica",

Najlepszy Montaż - Tomasz Kajetan Naruszewicz za film "Serwis",

Najlepsza Aktorka - Solomii Kyrylovej za film "Granica",

Najlepszy Aktor - Mateusz Więcławek za filmy "Nic poważnego",

Najlepszy Film Dokumentalny - "Christmas Special" w reżyserii Igi Krasuskiej,

Najlepszy Film Animowany - "Jak być męczennikiem" w reżyserii Maksa Rzontkowskiego.