Kasi Lemmons reżyserką filmu o Whitney Houston

Kasi Lemmons rozpoczynała karierę jako aktorka. Można ją było zobaczyć m.in. w "Milczeniu owiec" czy "Candymanie". Rozgłos jako reżyserka zyskała dzięki "Tajemniczej zbrodni" z 2001 roku, który był drugim filmem pełnometrażowym w jej karierze. W ostatnich latach Lemmons poświęcała się przenoszeniu na ekran prawdziwych historii Afroamerykanek. Zaczęła od poświęconego postaci Harriet Tubman filmu "Harriet". Następny był serial "Własnymi rękoma: Historia Madam C.J. Walker", a w przygotowaniu jest również serial "Women of the Movement".



Teraz do listy podobnych projektów dochodzi film o zmarłej w 2012 roku Whitney Houston. Wybór Lemmoms jest o tyle trafny, że znała ona słynną wokalistkę. "Na początku mojej kariery scenarzystki (Lemmons napisała scenariusze trzech filmów pełnometrażowych - przyp. red.) rozwijałam dla Whitney dwa projekty, dzięki czemu miałam okazję ją poznać. Była wspaniałą, nieporównywalną z nikim artystką, a jej historia jest równie inspirująca, co tragiczna. Możliwość przypomnienia światu jej życia i muzyki jest dla mnie ogromnym przywilejem" - powiedziała Lemmons.

Whitney Houston: Kto ją zagra?

W roli Whitney Houston w filmie "I Wanna Dance with Somebody" wystąpi Naomi Ackie ("Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie"). "Przygotowanie do tej roli było niewiarygodnym przeżyciem. Nauczyłam się o Whitney, ale także o sobie, o wiele więcej niż mogłabym przypuszczać. Jestem podekscytowana tym filmem, który ją uhonoruje i przekaże dalej jej dziedzictwo. Wiem, że razem z Kasi jesteśmy w stanie stworzyć coś naprawdę wspaniałego" - stwierdziła aktorka.

"Właściwe opowiedzenie szczerej historii Whitney Houston, bez pomijania niczego, to wyjątkowa odpowiedzialność. Wielokrotnie nagradzana Kasi Lemmons wnosi do projektu nie tylko swoje doświadczenie, ale także doskonałe zrozumienie postaci, która triumfując w muzyce, toczyła stałą walkę z uzależnieniem" - dodał Clive Davis, producent muzyczny, który odkrył talent Whitney Houston.

Scenarzystą tego powstającego z błogosławieństwem rodziny artystki filmu jest Anthony McCarten ("Bohemian Rhapsody"). Film ma trafić do kin w okolicach Święta Dziękczynienia przyszłego roku.