O wzroście zainteresowania kasetami VHS pisze "The New York Times". Jako jeden z powodów takiej popularności gazeta wymienia politykę serwisów streamingowych, które ciągle usuwają ze swoich bibliotek kolejne tytuły. Nie bez znaczenia jest też coraz większa liczba takich serwisów. Aby pozostać w miarę na bieżąco z oferowanym przez nie repertuarem, trzeba opłacać kilka subskrypcji bez gwarancji, że będzie się miało dostęp do każdego filmu, jaki w danej chwili chce się obejrzeć. Poza tym streamingi stawiają na nowości i po macoszemu traktują klasyczne tytuły z przeszłości. W tej sytuacji ratunkiem są fizyczne nośniki, w tym zapomniane już kasety VHS.

Trylogia "Rocky" na kasetach VHS sprzedana za ponad 50 tys. dolarów