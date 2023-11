W 1984 roku kina podbił familijny "Karate Kid" z Ralphem Macchio w roli młodego adepta sztuki karate uczącego się pod okiem poczciwego mistrza Miyagi ( w tej roli Pat Morita). Szybko nakręcono dwie kolejne części tej serii, a niedługo potem jeszcze jedną odsłonę, w której pod skrzydła Miyagiego trafiła sama Hilary Swank. Na kolejny film spod znaku "Karate Kid" trzeba było poczekać do 2010 roku, kiedy to do kin trafił reboot z Jackiem Chanem i Jadenem Smithem w rolach głównych.

"Karate Kid" 1 / 14 Źródło: materiały dystrybutora

Zapowiedziany przez Macchio i Chana nowy film ma być jego kontynuacją.

"Karate Kid 2": Kto wcieli się w rolę Li Fonga?

Autorem scenariusza filmu o roboczym tytule "The Karate Kid 2" jest Rob Lieber ("Piotruś Królik"). Reżyserią zajmie się Jonathan Entwistle ("The End of the F***ing World") a premiera zapowiedziana została na 13 grudnia 2024 roku. Szczegóły fabuły trzymane są w tajemnicy. Macchio ma powtórzyć w nim rolę Daniela LaRusso, a Jackie Chan wcieli się w pana Hana.



Twórców filmu "The Karate Kid 2" czeka ciężkie zadanie. Wszystko za sprawą popularnego serialu "Cobra Kai", który święci popularność na platformie streamingowej Netflix. Jest on bezpośrednią kontynuacją trzech pierwszych filmów serii, w której obok Macchio występuje też William Zabka w roli złoczyńcy Johnny’ego Lawrence’a. Przez pięć sezonów do swoich ról powróciło większość aktorów z trylogii, a fani mają nadzieję na to, że w szóstym, finałowym sezonie serialu powróci też Julie Pierce grana przez dwukrotną zdobywczynię Oscara, Hilary Swank. W jaki sposób nowy "Karate Kid" połączy w całość to uniwersum, tego nie wiadomo.