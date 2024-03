Kandydat na nowego Bonda? Mówi się o nominowanym do Oscara!

Oprac.: Patrycja Otfinowska Wiadomości

Ostatnim aktorem kontynuującym historię Jamesa Bonda był Daniel Craig. Od jego ostatniego filmu padały pytania, kto go zastąpi. Teraz pojawiają się pomysły, by zastąpić go mógł aktor nominowany do Oscara - Cillian Murphy.

Zdjęcie Cillian Murphy jest największą gwiazdą "Peaky Blinders" / materiały prasowe